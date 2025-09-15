Маскируются как могут. Россияне прибегли к новым уловкам на фронте (фото-доказательство)

Оккупанты делают все, чтобы избежать ударов украинских БПЛА

Российские оккупанты в очередной раз прибегли к новым уловкам на фронте. Теперь они доставляют свои резервы на передовую в авто экстренных служб.

Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, россияне начали использовать транспорт аварийной газовой службы не по назначению.

На оккупированных территориях они используют эти автомобили для перевозки своих войск в сторону фронта. Это подтверждает и опубликованное фото, на котором видно, как возле машины стоят военные. Вероятнее всего фото сделано в Мариуполе, однако точной информации относительно этого нет.

Россияне используют авто газовую службу на фронте

Андрющенко добавляет, что по результатам наблюдения и оценки, таким образом, доставляют на передовую российские подразделения БПЛА. Это достаточно хитрый шаг во избежание ударов украинской армии.

Заметим, что это не первый случай, когда россияне используют гражданскую технику или подобную тактику на фронте. Ведь уже известно немало случаев, когда оккупанты штурмовали определенное направление на мотоциклах. К тому же использование оккупантами дронов заставляет украинскую сторону предпринимать соответствующие шаги. Так, например, на въезде в Краматорск установили противодроновые сетки, ведь значительная часть дорог в Краматорск и Славянск под угрозой ударов БПЛА.

Протидроновая сетка на въезде в Краматорск. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

