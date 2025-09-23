Глушить мобильную связь бессмысленно? Назван более действенный способ приземлять "шахеды"

Украина может извлечь гораздо больше пользы от мобильной связи

Отключение мобильной связи во время атаки "шахедов" не даст столько результата, сколько можно извлечь из него пользы. Ведь эта связь может служить для обнаружения воздушных объектов.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель гендиректора компании по производству РЕБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в материале "Давайте готовиться к худшему. Враг будет давить: Храпчинский о дронах в Польше, SIM-карты в "Шахедах" и "Фламинго".

По его словам, исключение мобильной связи является точечным решением в противодействии "шахедам". Украина может извлечь гораздо больше пользы от мобильной связи, если будет использовать ее для обнаружения воздушных объектов. Это достаточно эффективный способ с погрешностью в 20 метров.

Кроме того, можно получить IMEI код модема, который стоит в этом "Шахеде", обнаружить, где его купили россияне, какая партия, и заблокировать всю партию. И когда эти дроны залетят на территорию Украины, они просто не будут работать.

"Плюс не типичное поведение SIM-карты, которое, например, перемещается в воздушном пространстве на скорости до 300 километров в час среди бездорожья! Дополнительно, это же подозрительно, если в Сумской области регистрируется SIM-карта казахского или польского оператора. Поэтому я и говорю о дальновидных перспективах, стратегическое видение ситуации", — говорит Храпчинский.

Эксперт добавил, что для этого нужна инженерная ставка, которая будет формировать качественную аналитику любого вооружения, используемого Украиной и разрабатывать понятную потребность для производителей. В частности, нужно создать специальное программное обеспечение для мобильных операторов, чтобы качественно отработать применение башен мобильной связи для детекции нетипичного поведения SIM-карт.

Это техническое задание, по словам Храпчинского, нужно все сейчас выполнять, ведь использование SIM-карт будет еще больше. Более того, есть китайские дроны, которые летают на SIM-картах мобильных операторов.

"Уже не нужно иметь радиопульт с ограниченным расстоянием, достаточно иметь только мобильное покрытие и можно перемещаться, насколько хватит батарейки на этой дроне. Это следующая проблема, с которой мы столкнемся", — добавил эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия сумела нарастить производство "Шахедов". В ГУР уже назвали примерное количество.