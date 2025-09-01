Появление экс-президента было настолько же неожиданным, настолько и "ослепительным"

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который с 2014 года проживает в России, вышел на публику с новыми заявлениями. Из них стало четко понятно лишь одно — Федорович сделал себе новые зубы.

Судя по реакции пользователей сети, они не поняли ничего из сказанного, поскольку были буквально ослеплены блеском виниров. Это можно понять хотя бы из тонны мемов, которые специально для читателей собрал "Телеграф".

Оригинальное видео выступления можно посмотреть ниже.

Украинский политик Сергей Лещенко отметил, что с такими зубами не стыдно и на Рублевку выйти.

У Януковича новые зубы

Другие же допустили, что обычным ростовчанам придется "затянуть пояса", так как услуги стоматолога стоят недешево.

Могло быть и хуже

Но некоторые отметили, что желание Януковича блеснуть улыбкой вполне понятное.

Многие о таком могут только мечтать

Не исключено, что зубы бывшего политика являются некой секретной российской "аналоговнетной" технологией по типу искусственного Солнца.

Второе солнце взошло

Во всяком случае, они уже смогли помешать работе определенной категории людей.

Повышенная яркость мешает работе за монитором

Хотя кто-то из-за них может и не выспаться.

Можно использовать вместо будильника

Однако есть вероятность, что Янукович просто хотел переплюнуть еще одного фееричного персонажа, проживающего на оккупированных территориях Украины.

Они нашли друг друга

Шутки шутками, а некоторые пользователи подчеркнули, что с такой ослепительной улыбкой Януковичу можно и в сериалах сниматься.

Кадр из сериала "Друзья"

Ну или хотя бы в рекламе зубной пасты.

"9 из 10 стоматологов рекомендуют"

Но не зубами едиными жили отечественные мемоделы. Некоторые обратили внимание и на его странные движения губами.

Не забывайте о тех, кого приручили

А другие обратили внимание на то, что выступление Януковича совпало с символичной датой, когда большинство интернет-экспертов обычно уходит в школу.

Все долго ждали этого дня

Это значит, что их родителям будет больше времени на бытовые мелочи вроде заботы о домашних растениях.

После такого растение можно разве что выбросить

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Янукович, когда в последний раз появлялся на публике. Это было еще в 2019 году, через пять лет после того, как он сбежал в РФ.