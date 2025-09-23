"Надо было что-то дарить": Садовой раскрыл интересные детали о праздновании дня рождения Януковича

Садовой рассказал, что мэров городов заставляли приезжать на день рождения Януковича

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, как в городе относились к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Также политик поделился, как оказался на дне рождения тогдашнего главы государства, и почему не отказался от этой поездки.

В интервью журналисту Роману Кравцу Садовой рассказал, что все члены Совета регионов, в который он тогда входил, должны были поздравить Януковича с днем рождения. Руководителей городов привозили на локацию, где каждый вручал главе государства презент. Садовой подарил Януковичу послание покойного предстоятеля УГКЦ Андрея Шептицкого.

Это было заседание Совета регионов. И всех членов Совета регионов привозили на локацию, где праздновали день рождения Януковича в то время. Надо было что-то дарить. Подарил послание митрополита Андрея Шептицкого. Если бы он его читал, возможно, не закончил бы тем, чем закончил. Дарили какие-то иконы, картины. Там такие очень ценные вещи. Оставались на дне рождения уже, наверное, те, к кому у него было доверие. Андрей Садовой

Садовой дал интервью Роману Кравцу, скриншот с его ютуб-канала

Глава Львова отметил, что некоторые политики дарили очень ценные презенты Януковичу — иконы и картины. В то же время на празднование оставались только близкие к тогдашнему президенту лица. Садовой добавил, что варианта не приехать на день рождения к Януковичу не было, потому что этого требовали от них. Также мэр Львова отказался от ордена за проведение Евро-2012, который планировал вручить ему Янукович. На вопрос, кого Садовой считает самым большим мерзавцем, он назвал именно беглого президента.

Там было из мэров, кажется, пятеро. Городские главы крупных городов: Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Львов, далее – главы областных администраций, руководители областных советов и министры. Это не подлежало дискуссии. После первого раза я все понял, так уже в следующие разы просто не приезжал на те Советы регионов. Были скандалы безумные. Потом Янукович хотел мне какой-то орден за Евро-2012 дать, я отказался от этого. Янукович – мерзавец. Андрей Садовый

