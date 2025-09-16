Укр

Очень миниатюрная вещь. Мужчина удивил сеть древнейшей находкой (фото)

Мужчина нашел колпачок для тушения свечей Новость обновлена 16 сентября 2025, 14:03
Мужчина нашел колпачок для тушения свечей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Подобные вещи могли быть в употреблении более 300 лет

Каждый день украинцы находят немало интересных и раритетных вещей. Так, например, мужчина показал загадочную маленькую находку.

Соответствующее фото автор опубликовал в Facebook. По его словам, он и представления не имел, что нашел.

На фото изображена довольно маленькая металлическая вещь, по форме напоминающая старый подсвечник. Однако ее размеры вызывают вопросы. В комментариях мужчина отметил, добавив фото, что находка немного больше монеты 50 копеек.

Размер необычной находки

Пользователи предположили, что найденная вещь не подсвечник, а наоборот колпачок для тушения свечей. В древности еще до появления электричества дома освещали с помощью свечей. Кое-где это были десятки маленьких огоньков в комнатах, которые нужно было тушить. Для этого использовали специальный колпачок. Им просто накрывали огонь свечи на несколько секунд и он гас.

Заметим, что вещь, которую показал мужчина, очень старая, местами сломана и затерта, поэтому определить точно для чего ее использовали невозможно. Но если сравнить фото находки и колпачка определенное сходство действительно есть.

Колпачок для тушения свечи
Колпачок для тушения свечи

Напомним, что недавно в сети показали старую находку времен СССР. Она порадовала пользователей, которые и рассказали, что это за вещь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец похвастался необычной находкой на пляже, но впоследствии разочаровался.

