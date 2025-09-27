Собирал и награды, и приговоры: кем был убитый в Кривом Роге Понырко (фото, видео)

Евгения Понырко из Кривого Рога, расстреляли 26 сентября. Детали о его жизни и скандальном прошлом.

В Кривом Роге вечером 26 сентября убили известного местного спортсмена Евгения Понырко. Однако за самбистом в городе закрепилась не только слава, связанная со спортом. "Телеграф" узнал детали.

Что нужно знать:

В Кривом Роге неизвестный расстрелял президента местной федерации самбо Евгения Понырко

Понырко был вице-президентом Национальной федерации самбо, организовывал турниры и социальные спортивные проекты

В 2017 году его признавали виновным в нападении на полицейского и неоднократно задерживали за другие правонарушения

Полиция квалифицировала преступление как умышленное убийство и устанавливает личность нападающего

Что произошло

Вечером 26 сентября в Покровском районе Кривого Рога неизвестный расстрелял мужчину. Погибшим оказался президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Еще один человек получил ранения. По предварительным данным, нападающий произвел семь выстрелов из автомата. Преступника ищут, полиция расследует умышленное убийство.

Кто такой Евгений Понырко

В Кривом Роге Понырко известен прежде всего как вице-президент Национальной федерации самбо. Он занимался не только детским спортом, но и в него вкладывал немало, в частности проводил турниры на призы от своего имени.

Турнир по самбо в Кривом Роге на призы от Понырка

В Кривом Роге он также был причастен к нескольким важным проектам, в частности "Инклюзивному самбо" для ветеранов войны и людей с инвалидностью. Несколько недель назад глава Совета обороны города Александр Вилкул наградил Евгения Понырко за значительный вклад в развитие спорта и популяризацию самбо в стране.

Награждение Понырко

Что известно о Понырко и его связях с криминалом

Еще 7 лет назад местные СМИ характеризовали Понырко не иначе как "рецидивист". В 2017 году Евгений Понырко неоднократно попадал в криминальные скандалы. В феврале Терновский суд признал его виновным в нанесении умышленных телесных повреждений патрульному полицейскому, которому он проломил голову во время потасовки в баре в 2016 году. Несмотря на приговор — 1 год и 2 месяца заключения — Понырко освободили по "закону Савченко", ведь время в СИЗО засчитали в срок. Прокуратура назвала наказание слишком мягким и готовила апелляцию.

Уже в марте того же года Понырко снова задержали — на этот раз пьяным за рулем в Саксаганском районе. Ему составили протокол по ст. 130 КУоАП, предусматривающий штраф и лишение прав. Кроме того, в городе его связывали еще с несколькими конфликтами, в том числе нападением на женщину. Поговаривали и другие его уголовные дела, в частности связанные со стрельбой, колл-центрами и т.д. Однако эти слухи не подтверждены приговорами.

