Не сдержали настоящих эмоций: как родные подростка, убитого на фуникулере, отреагировали на приговор суда (видео)

Подозреваемый раскаялся, но это не смягчило приговор

Во время зачитывания судом приговора обвиняемому Артему Косову в убийстве подростка Максима Матерухина в фуникулере родные не сдерживали эмоций. Они услышали долгожданные слова "пожизненное заключение" и расплакались от счастья.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", присутствовавший на суде. Заседание проходило в Шевченковском районном суде Киева, на нем присутствовал генпрокурор Руслан Кравченко.

"Убийцу подростка на фуникулере в Киеве Артема Косова на пожизненно отправляют за решетку. Только посмотрите, как радуются родные погибшего. Мало кто верил в справедливое решение суда. Но оно есть", — подчеркнул корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Мужчина не сдерживал эмоции во время оглашения приговора

Родные во время оглашения приговора

На опубликованных фото и видео видно, что родные были удивлены и не могли сдержать улыбку и слез. Многие пришли на заседание с фотографиями убитого юноши, а некоторые даже надел футболку с его изображением.

Такая реакция родных обусловлена тем, что они неоднократно на суде отмечали, что требуют справедливости. А в комментариях СМИ довольно часто говорили, что не верят в справедливый приговор. Однако Артем Косов получил пожизненное заключение.

Родные убитого подростка

Человек надел футболку с фото убитого подростка

Люди с фотографиями убитого юноши на фуникулере

17 августа на заседании подогреваемый признал свою вину, но подчеркнул, что не собирался убивать юношу, якобы это произошло по неосторожности. Такую же статью и просил адвокат подозреваемого.

Как отметил Кравченко, наказание бывшего работника УГО Косово пожизненное заключение – решение максимально приближенное к справедливости.

Максимально приближенное, потому что жизнь ребенка нельзя сопоставить с любым сроком заключения. Завтра Максим мог праздновать свой день рождения. Но этого никогда не произойдет. Косов жестоко и дерзко забрал у него жизнь. Сегодня именно тот день, которого ждали родители и родные Максима, его друзья, и все общество", — добавил генпрокурор.

Убийство подростка на фуникулере

В апреле 2024 года на Михайловской площади при подъеме в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком начался конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами о том, готовы ли они защищать Родину.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина набросился на подростка и толкнул его на лестнице. При этом злоумышленник сам потерял равновесие и упал на парня, в результате чего последний во время падения разбил головой стекло окна и получил глубокие порезы шеи. У парня оказалась поврежденная сонная артерия и началось сильное кровотечение. После травмы Максим истек кровью и умер до приезда скорой медицинской помощи.

