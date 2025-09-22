Не сдержали настоящих эмоций: как родные подростка, убитого на фуникулере, отреагировали на приговор суда (видео)
-
-
Подозреваемый раскаялся, но это не смягчило приговор
Во время зачитывания судом приговора обвиняемому Артему Косову в убийстве подростка Максима Матерухина в фуникулере родные не сдерживали эмоций. Они услышали долгожданные слова "пожизненное заключение" и расплакались от счастья.
Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", присутствовавший на суде. Заседание проходило в Шевченковском районном суде Киева, на нем присутствовал генпрокурор Руслан Кравченко.
"Убийцу подростка на фуникулере в Киеве Артема Косова на пожизненно отправляют за решетку. Только посмотрите, как радуются родные погибшего. Мало кто верил в справедливое решение суда. Но оно есть", — подчеркнул корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
На опубликованных фото и видео видно, что родные были удивлены и не могли сдержать улыбку и слез. Многие пришли на заседание с фотографиями убитого юноши, а некоторые даже надел футболку с его изображением.
Такая реакция родных обусловлена тем, что они неоднократно на суде отмечали, что требуют справедливости. А в комментариях СМИ довольно часто говорили, что не верят в справедливый приговор. Однако Артем Косов получил пожизненное заключение.
17 августа на заседании подогреваемый признал свою вину, но подчеркнул, что не собирался убивать юношу, якобы это произошло по неосторожности. Такую же статью и просил адвокат подозреваемого.
Как отметил Кравченко, наказание бывшего работника УГО Косово пожизненное заключение – решение максимально приближенное к справедливости.
Максимально приближенное, потому что жизнь ребенка нельзя сопоставить с любым сроком заключения. Завтра Максим мог праздновать свой день рождения. Но этого никогда не произойдет. Косов жестоко и дерзко забрал у него жизнь. Сегодня именно тот день, которого ждали родители и родные Максима, его друзья, и все общество", — добавил генпрокурор.
Убийство подростка на фуникулере
В апреле 2024 года на Михайловской площади при подъеме в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком начался конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами о том, готовы ли они защищать Родину.
После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина набросился на подростка и толкнул его на лестнице. При этом злоумышленник сам потерял равновесие и упал на парня, в результате чего последний во время падения разбил головой стекло окна и получил глубокие порезы шеи. У парня оказалась поврежденная сонная артерия и началось сильное кровотечение. После травмы Максим истек кровью и умер до приезда скорой медицинской помощи.
