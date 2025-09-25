Одессе зимой грозит большая проблема, но не с отоплением: чего ждать

Из-за ударов РФ украинские города могут столкнуться с блекаутами. Наибольшие риски – в Одессе, Харькове, Запорожье и других.

В Украине из-за ударов России возможны существенные трудности с отопительным периодом. Однако некоторым другим городам следует подготовиться к проблемам с электричеством. Среди проблемных – Херсон, Харьков, Сумы, Днепр, Запорожье, Николаев и Одесса. В Запорожье, например, ситуация сложная, однажды враг одновременно атаковал все подстанции города. Подобное россияне делали и в Харькове.

Это подчеркивает эксперт по ЖКХ Олег Попенко в интервью "Телеграфу". Другой город, который в зоне риска по электроэнергии — Одесса. Он также положительно оценил усилия городских властей по подготовке к отопительному сезону.

Больше о рисках – в нашем материале: Киев, Одесса, Харьков, Запорожье и не только: каким еще городам угрожают блекауты в случае ударов по энергетике

Почему в Одессе возможны проблемы с электричеством

В Одессе существует риск перебоев с электроснабжением и не только зимой. Город зависит только от одной линии, которая идет от Южноукраинской АЭС. Альтернативного пути снабжения нет, поскольку импорт электроэнергии блокируется со стороны Приднестровья. Парадокс в том, что сами жители этого региона периодически остаются без света, однако не позволяют Украине наладить поставки электричества из Румынии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сентябре Владимир Путин признал эффективность украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ и заявил о намерении усилить атаки на украинскую энергетику зимой. По данным Минэнерго, с начала полномасштабной войны повреждены или разрушены около 63 тысяч энергообъектов, а удары по энергетической инфраструктуре продолжаются постоянно.