Из общаги на виллу: как жизнь судьи из Киева превратилась в сказку во время войны (фото)

Судья Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Доманская всего за десять лет прошла путь от общежития до элитной недвижимости и аренды квартиры в Париже. При этом одни её судейские доходы никак не могут объяснить такой скачок.

"Телеграф" рассказывает о подозрительной декларации Марины Доманской.

Из общаги в важные "шишки" — что известно о бурной карьере Доманской

Марина Доманская

Марина Леонидовна Доманская до 2011 года работала судьей хозяйственного суда Луганской области, затем – в Киевском апелляционном хозяйственном суде, а после его ликвидации перешла в Северный апелляционный хозяйственный суд.

В 2014 году, как пишут СМИ, Марина была зарегистрирована в скромном общежитии на улице Николая Закревского, но во время работы в Северном апелляционном хозяйственном суде её состояние кардинально изменилось.

Дачи, Мерседесы и Франция — жизнь удалась, но на какие деньги? Что скрывает декларация судьи

Зарплата в суде у Марины Леонидовны не маленькая — 2 3765 68 гривен за год. А еще свой вклад в семейный бюджет внес муж в 2024 года, заработав 1 031 586 гривен.

Зарплата Доманской

При этом, даже с такими доходами, траты семейства, на первый взгляд, выглядят подозрительными. Так, например, в 2024 году семья якобы бесплатно стала жить в садовом доме под Киевом. Его площадь составляет 215 квадратов. Согласно декларации, домом пользуются сама судья и ее две дочери, муж только ухаживает за ним, а владелицей значится Людмила Гнатенко.

Дача Доманских

Как выяснили журналисты СтопКор, стоимость дома на открытом рынке столичного региона может варьироваться от 120 до 500 тысяч долларов в зависимости от состояния и ремонта.

Сам дом расположен в селе Пуховка на территории 1200 квадратов, которая также досталась семейству якобы бесплатно. А такой участок может стоить еще около 30 тысяч долларов.

Сумма: Долинские в 2024 году получили в свое распоряжение недвижимость и землю примерно на 10-25 миллионов гривен.

Дорогая земля судьи

Элитное Зазимье, где расположена дача Доманских

При этом двумя годами ранее семья судья начала снимать квартиру на 55 квадратов во Франции для своих дочерей Анастасии и Марии. Журналисты считают, что такие апартаменты за границей могут обходиться семейству в 15-20 тысяч евро в год (~600-800 тысяч гривен).

Анастасия Доманская

Мария Доманская

Дочки судьи живут во Франции

И это при том, что глава семейства в 2024 году подарил дочери Марии Мерседес ML 350 за 600 тысяч гривен.

Папа подарил дочке Мерседес

Подарки за 600 тысяч в семье судьи

Таким образом, только на дочерей семейство потратило в 2024 году около полутора миллиона гривен, при том, что заработало около 3,8 миллионов. А еще следует держать в уме дачу на 10-20 миллионов, которой семья пользуется бесплатно.

Также к расходам Доманских стоит добавить и обслуживание автопарка. Семья ездит на Тойотах — Камри и Прадо за (по данным декларации, за 40 и 150 тысяч гривен).

Под "матрас" Доманские также успели наскладировать немалые суммы. На разных счетах у них имеется порядка 8 миллионов гривен (в евро, долларах и гривнах). Львиная доля средств принадлежит именно судье.

Сбережения семьи Доманских

Подозрительное судейство или ключ к разгадке богатства? Чем занималась Доманская в суде

Журналисты заподозрили неладное с доходами и расходами семейства судьи. Так, например, СтопКор подозревает возможную связь между профессиональными решениями судьи и ростом имущественного положения.

Дело в том, как пишут СМИ, Марина Доманская специализируется по делам в энергетическом секторе, где рассматривает иски на сотни миллионов гривен. В частности, она принимала участие в делах по ОАО "Черкассыоблэнерго" и ООО "Региональная энергетическая компания 1", где решения судьи якобы могли способствовать целям структур, связанных с олигархом Павлом Фуксом.

Фрагмент решения суда, где указана Доманская

Напомним, ранее мы писали о том, что потомственный киевский судья бросил работу курьера и сколотил огромное состояние.