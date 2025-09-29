Потомственный судья бросил работу курьера и сколотил огромное состояние: что нашли в его декларации

Потомственный судья Константин Кобылянский годами трудиться на благо Фемиды и успел себе сколотить немалое состояние. При этом его семейство, которое подозревают в связях с беглым президентом Януковичем, делает ему неплохие "подгоны".

"Телеграф" рассказывает о пожитках простого потомственного киевского судьи.

За руку с Януковичем — от курьера до судьи

Константин Кобылянский

Константин Михайлович в 2007 году окончил Одесскую национальную юридическую академию. А период 2002-2012 годов прошел путь от судебного курьера до помощника судьи Высшего административного суда Украины.

Кроме того, Константину Кобылянскому удалось поработать юрисконсультом, аспирантом, ассистентом адвоката и судьи. Уже в 2012 году он впервые получил должность судьи. Тогда Константин Николаевич соответствующим Указом Президента Украины был назначен в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Однако, как пишут СМИ, уже через 4 месяца Янукович перевел его в "козырный" Окружной административный суд города Киева, где уже председательствовал скандальная судейская легенда Павел Вовк.

Для справки: В 2022 году Окружной административный суд Киева под руководством Вовка должен был принять решение в пользу Виктора Януковича, что могло способствовать установлению пророссийских властей в Украине. Павла Вовка и еще 11 человек подозревают в создании преступной организации, целью которой было захват государственной власти через контроль над ключевыми судебными органами – ВККСУ и ВРП.

В суд как домой — семья Кобылянского поселилась у Фемиды

Стремительный рост Константина Кобылянского припал на пик карьеры его родного отца — Николая Генриховича. В СМИ его связывают якобы с экс-президентом Виктором Януковичем. Он являлся судьей Высшего административного суда Украины, которого в 2010 году Янукович назначил членом Высшего совета юстиции.

Николай Кобылянский

Брат Константина Александр также трудился в правовой сфере — в прокуратуре. А жена Наталья еще раньше него работала судьей в Окружном административном суде Киева.

Пожитки простого киевского судьи — что хранит под матрасом и как удается ездить на премиальных авто бесплатно

Потомственный судья явно не бедствует. Он за год заработал на своей должности 1 784 561 гривен. При этом успевал экономить на кэшбеке от Монобанка (822 гривены), что законопослушно отразил в декларации.

Зарплата Кобылянского

В своем распоряжении Ковалев имеет сразу несколько "гнездышек". Например, дом на 270 квадратов в селе Гнедин под Киевом. Расположен этот особняк на земельном участке, площадью 1250 квадратов за 118 тысяч гривен (приобретен в 2010 году).

Дом судьи Кобылянского

Село Гнедин

Дом Кобылянского

Дом Кобылянского

Также в собственности судьи есть еще несколько замельных участков, в частности, на 1000 квадратов. А в 2024 году судья приобрел себе квартиру в Киеве за полтора миллиона гривен.

Квартира киевского судьи Кобылянского

Помимо этого Кобылянский держит "под матрассом" кругленькую сумму — около двух миллионов гривен (в гривнах, евро и долларах).

Сбережения Кобылянского

А вот собственного автомобиля у судьи нет. При этом пешком он не ходит. Согласно данным в декларации, дорогим автопарком его якобы обеспечивают родственники. Брат дает бесплатно ездить на премиальном Mercedes-Benz GLE (за полтора миллиона гривен), а отец дает порулить Nissan X-Trail.

Автопарк семьия Кобылянских

