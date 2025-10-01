З гуртожитку на віллу: як життя судді з Києва перетворилося на казку під час війни (фото)

Суддя Північного апеляційного господарського суду Марина Доманська лише за десять років пройшла шлях від гуртожитку до елітної нерухомості та оренди квартири у Парижі. При цьому лише її суддівські доходи ніяк не можуть пояснити такий стрибок.

"Телеграф" розповідає про підозрілу декларацію Марини Доманської.

З гуртожитку у важливі "шишки" — що відомо про бурхливу кар’єру Доманської

Марина Доманська

Марина Леонідівна Доманська до 2011 року працювала суддею господарського суду Луганської області, згодом – у Київському апеляційному господарському суді, а після його ліквідації перейшла до Північного апеляційного господарського суду.

У 2014 році, як пишуть ЗМІ, Марину було зареєстровано у скромному гуртожитку на вулиці Миколи Закревського, але під час роботи в Північному апеляційному господарському суді її статки кардинально змінилися.

Дачі, Мерседеси та Франція — життя вдалося, але на які гроші? Що приховує декларація судді

Зарплата в суді у Марини Леонідівни не маленька – 2 3765 68 гривень за рік. А ще свій внесок у сімейний бюджет зробив чоловік у 2024 році, заробивши 1 031 586 гривень.

Зарплата Доманської

При цьому навіть з такими доходами витрати сімейства, на перший погляд, виглядають підозрілими. Так, наприклад, 2024 року сім’я нібито безкоштовно почала жити в садовому будинку під Києвом. Його площа становить 215 кв. Згідно з декларацією, будинком користуються сама суддя та її дві доньки, чоловік тільки доглядає його, а власницею значиться Людмила Гнатенко.

Дача Доманських

Як з’ясували журналісти СтопКор, вартість будинку на відкритому ринку столичного регіону може варіюватися від 120 до 500 тисяч доларів залежно від стану та ремонту.

Сам будинок розташований у селі Пухівка на території 1200 квадратів, яка також дісталася родині нібито безкоштовно. А така ділянка може коштувати ще близько 30 тисяч доларів.

Сума: Долинські у 2024 році отримали у своє розпорядження нерухомість та землю приблизно на 10-25 мільйонів гривень.

Дорога земля судді

Елітне Зазим’я, де розташована дача Доманських

При цьому двома роками раніше сім’я суддя почала орендувати квартиру на 55 квадратів у Франції для своїх дочок Анастасії та Марії. Журналісти вважають, що такі апартаменти за кордоном можуть обходитися сімейству у 15-20 тисяч євро на рік (~600-800 тисяч гривень).

Анастасія Доманська

Марія Доманська

Доньки судді живуть у Франції

І це при тому, що глава сімейства 2024 року подарував дочці Марії Мерседес ML 350 за 600 тисяч гривень.

Папа подарував доньці Мерседес

Подарунки за 600 тисяч у сім’ї судді

Таким чином, лише на дочок сімейство витратило у 2024 році близько півтора мільйона гривень, при тому, що заробило близько 3,8 мільйона. А ще слід пам’ятати дачу на 10-20 мільйонів, якою сім’я користується безкоштовно.

Також до витрат Доманських варто додати обслуговування автопарку. Сім’я їздить на Тойотах — Камрі та Прадо за (за даними декларації, за 40 та 150 тисяч гривень).

Під "матрац" Доманські також встигли назбирати чималі суми. На різних рахунках вони мають близько 8 мільйонів гривень (у євро, доларах і гривнях). Левова частка коштів належить саме судді.

Заощадження родини Доманських

Підозріле суддівство чи ключ до розгадки багатства? Чим займалася Доманська у суді

Журналісти запідозрили недобре з доходами та витратами сімейства судді. Так, наприклад, СтопКор підозрює можливий зв’язок між професійними рішеннями судді та зростанням майнового стану.

Справа в тому, як пишуть ЗМІ, Марина Доманська спеціалізується у справах в енергетичному секторі, де розглядає позови на сотні мільйонів гривень. Зокрема, вона брала участь у справах щодо ВАТ "Черкасиобленерго" та ТОВ "Регіональна енергетична компанія 1", де рішення судді нібито могли сприяти цілям структур, пов’язаних із олігархом Павлом Фуксом.

Фрагмент рішення суду, де вказано Доманську

