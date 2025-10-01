Элитные авто и спиртное – вон? Какие импортные товары могут забанить в Украине

Все, что может производиться, должно производиться в Украине.

В условиях полномасштабной войны Украина должна больше беспокоиться об устойчивости своей экономики: стимулировать собственную переработку сырья, которое идет на экспорт, развивать производство техники двойного назначения и ввести экспортные пошлины на ряд товарных позиций.

Государство должно получать большую выгоду от экспорта сырья

Машиностроение должно работать на оборонку и гражданский сектор

Импортный алкоголь и авто премиум-класса – неуместны в стране, которая борется за свое выживание

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал экономист, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, как Киеву сократить финансовую зависимость от Запада.

По его мнению, Украине нужно не бегать с протянутой рукой, а самой зарабатывать деньги.

— В первую очередь, это собственный экспорт оружия и товаров двойного назначения, чтобы привлекать сюда максимальный ресурс, зарабатывать деньги, чтобы уплачивались налоги внутри страны и поддерживалось производство, — говорит политический эксперт.

По его словам, Украина импортирует очень много товаров, которые во время войны не нужно импортировать. К примеру, автомобили премиум-класса.

— Это валюта, которая выводится из нашего государства. Это деньги, которые нам занимают. Это деньги из резервов Национального банка. Или льготы на китайские электромобили. Ну, слава Богу, с первого числа оно прекращается (1 января 2026 г. льгота по уплате 20% НДС при ввозе электрокаров в Украину будет отменена. — Ред.), — говорит экономист.

Он напомнил, что в 2023 году Украина импортировала алкоголя на 1 млрд долларов.

— Нужно ли нам такое потребление, особенно в тылу? Может ли Украина обойтись без некоторых товаров, которые нужно импортировать? Может. Все, что должно производиться, должно производиться в Украине и работать на экспорт. Тогда мы будем меньше беспокоиться о том, что происходит в США и Евросоюзе, — подчеркнул политолог.

Одним из способов наполнения казны он назвал введение экспортных пошлин на экспорт сырья, как это было сделано в отношении сои и рапса.

— Там истерики по поводу 10% пошлины по сое. А я считаю, что нужно [ввести экспортную пошлину] по всем экспортно-сырьевым товарам, чтобы переработка в Украине была. Это касается и железной руды, и кукурузы, и пшеницы, и многого другого, чтобы стимулировать переработку именно в Украине. Запускать машиностроение, чтобы оборудование для производства биогаза, сельскохозяйственные машины производили в Украине и экспортировали, — говорит управляющий партнер НАГ.

По его мнению, тогда наша экономика будет более устойчивой к разным вызовам.

— Что такое сельскохозяйственное машиностроение? Это отрасль двойного назначения, потому что на ее базе можно развернуть военную промышленность, потому что есть люди с соответствующими навыками, инженеры… Поэтому мы должны заниматься в первую очередь собой, а не смотреть, что происходит [на Западе] и как Трамп спорит с Обамой, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, "Телеграф" писал, что от пошлин на экспорт сои и рапса 2026 госбюджет может получить 9,3 млрд гривен.