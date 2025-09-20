Сорок тысяч для военных: откуда Украина должна взять деньги на повышение зарплат

Чтобы поднять зарплаты военных до 40 тысяч гривен, Украине нужно около 6 млрд долларов в год. В бюджете таких денег нет.

В 2025 году повышение зарплаты бесполезно ожидать даже военным. Что же касается следующего, в 2026 году, то у проекта госбюджета нет заложенных возможностей для роста зарплат военнослужащих. Причина — нехватка внутренних ресурсов для финансирования обороны.

Об этом КИЕВ24 рассказал депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак. Он сообщил, что бюджет сейчас оптимален. Военные расходы финансируются исключительно за украинские средства. Доход будет составлять 2 трлн 825 млрд, а расходы на Силы обороны — 2 трлн 805 млрд.

Цифры между собой коррелируются, поэтому возникает вопрос, можем ли мы резко поднять военным уровень денежного довольствия? Очевидно, что нет, за счет внутренних ресурсов Богдан Кицак, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа"

По словам депутата, если правительство не может найти средства внутри страны, единственный выход – убедить европейских партнеров финансировать военные расходы напрямую. Нардеп убежден: заработная плата военных должна достигать не менее 40 тысяч гривен.

Это вдвое больше, чем сейчас. Базовый уровень должен быть именно таким, ведь от этой суммы далее рассчитываются выплаты для ветеранов и другое социальное обеспечение. Для того чтобы повысить для миллиона военных выплату до такого уровня, нужно по меньшей мере 500 млн долларов ежемесячно. В год это может быть 6 млрд долларов. Ними могут снабдить партнеры. Подобный уровень зарплаты, по его мнению, станет стимулом для военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 2026 году в Украине вырастет минимальная зарплата. В то же время вырастет сумма, которая необходима для бронирования работников.