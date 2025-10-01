Елітні авто й спиртне – геть? Які імпортні товари можуть забанити в Україні

Все, що може вироблятися, — має вироблятися в Україні

В умовах повномасштабної війни Україна має більше турбуватися про стійкість власної економіки: стимулювати власну переробку сировини, яка йде на експорт, розвивати виробництво техніки подвійного призначення і запровадити експортні мита на низку товарних позицій.

Що потрібно знати:

Держава повинна отримувати більшу вигоду від експорту сировини

Машинобудування має працювати на оборонку і цивільний сектор

Імпортний алкоголь і авто преміум-класу – недоречні у країні, яка бореться за своє виживання

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів економіст, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, як Києву скоротити фінансову залежність від Заходу

На його думку, Україні треба не бігати з простягнутою рукою, а самій заробляти гроші.

— В першу чергу, це власний експорт зброї і товарів подвійного призначення, щоб залучати сюди максимальний ресурс, заробляти гроші, щоб сплачувалися податки всередині країни і підтримувалось виробництво, — каже політичний експерт.

За його словами, Україна імпортує дуже багато товарів, які під час війни не потрібно імпортувати. Наприклад, автомобілі преміум-класу.

— Це валюта, яка виводиться з нашої держави. Це гроші, які нам позичають. Це гроші з резервів Національного банку. Або пільги на китайські електромобілі. Ну, слава Богу, з першого числа воно припиняється (1 січня 2026 року пільга зі сплати 20% ПДВ при ввезенні електрокарів в Україну буде скасована. — Ред.), — каже економіст.

Він нагадав, що 2023 року Україна імпортувала алкоголю на 1 млрд доларів.

— Чи потрібне нам таке споживання, особливо в тилу? Чи може Україна обійтися без деяких товарів, які потрібно імпортувати? Може. Все, що повинно вироблятися, — повинно вироблятися в Україні і працювати на експорт. Тоді ми будемо менше турбуватися, що відбувається у США та Євросоюзі, — наголосив політолог.

Одним зі способів наповнення скарбниці він назвав запровадження експортних мит на експорт сировини, як це було зроблено щодо сої та ріпаку.

— Там істерики з приводу 10% [мита] по сої. А я вважаю, що треба [запровадити експортне мито] по всіх експортно-сировинних товарах, щоб переробка в Україні була. Це стосується і залізної руди, і кукурудзи, і пшениці, і багато чого іншого, щоб стимулювати переробку саме в Україні. Запускати машинобудування, щоб обладнання для виробництва біогазу, сільськогосподарські машини виробляли в Україні й експортували, — каже керуючий партнер НАГ.

На його думку, тоді наша економіка буде більш стійкою до різних викликів.

— Що таке сільськогосподарське машинобудування? Це галузь подвійного призначення, бо на її базі можна розгорнути військову промисловість, тому що є люди з відповідними навичками, інженери… Тому ми повинні займатися в першу чергу собою, а не дивитися, що відбувається [на Заході] і як Трамп сперечається з Обамою, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що від мит на експорт сої та ріпаку 2026 року держбюджет може отримати 9,3 млрд гривень.