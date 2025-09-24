В Киеве больница хочет построить поле для гольфа за 46 миллионов: детали скандального тендера (карта и фото)

В Киевской больнице решили обустроить зоны для отдыха за миллионы бюджетных средств

В Киеве областная больница в разгар войны решила построить на своей территории поле для гольфа. Цена вопроса — 46 миллионов бюджетных гривен.

Об этом свидетельствует тендер на сайте публичных закупок Prozorro. Согласно ему, в планах создать современное пространство с гольф-площадкой, спортивными зонами и местами для отдыха.

В роли заказчика выступает Коммунальное некоммерческое предприятие Киевского областного совета "Киевская областная клиническая больница".

Источником финансирования значиться местный бюджет, а работы должны быть реализованы в рамках кода ТПКВКМБ "Многопрофильная стационарная медицинская помощь населению".

Важно: "Телеграф" уже взял под свой контроль ситуацию с резонансным тендером и отправил запросы в соответствующие инстанции. Информация будет обнародована по мере поступления ответов.

Детали проекта:

Проект предусматривает полное благоустройство участка по улице Виктора Некрасова, 49 в Сырецкой роще. Здесь должны появиться новые дорожки из булыжной мостовой, плитки и асфальта, бордюры и тактильное покрытие, чтобы территория стала удобной для маломобильных людей.

Больница хочет не только озеленить территорию газонами и декоративной травой, но и обустроить специальное синтетическое покрытие для гольфа. Кроме этого, предусмотрена установка скамей, урн, навесов и спортивного оборудования.

Кроме того, отдельное внимание будет уделено инженерным работам: на территории проложат новые сети, обустроят дренаж и канализационные колодцы, а также смонтируют современное освещение с LED-лампами.

Конечная дата представления тендерных предложений — 30 сентября. Аукцион должен начаться 1 октября, а завершить работы планируется к 25 декабря 2026 года.

"Заказчик не принимает к рассмотрению тендерное предложение, цена которого выше, чем ожидаемая стоимость предмета закупки. Единственным критерием оценки тендерных предложений на данную закупку есть цена", — указано в тендерной документации.

