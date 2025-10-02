Не только в горах. Какие города Украины уже увидели первый снег (видео)

Вместе со снегом в Украину пришли и первые заморозки. Подморозится не во всех областях.

От первого снега в высокогорье до зимних осадков в крупных городах Украины прошло всего несколько дней. Снег вечером 1 октября и ночью на 2 октября зафиксировали от запада до востока Украины.

Что нужно знать

Первый снег этого сезона выпал 1–2 октября во Львовской области, Киевской и Харькове

Вместе со снегом пришли заморозки: на западе и севере Украины 2–3 октября ожидается минус

С 4 октября ожидается потепление и дожди по всей территории Украины

О первом снеге сообщают со Львовщины, Киевщины, Харьковщины. В Харькове его увидели накануне вечером — мокрый снег с дождем.

Киев и Киевщина со снегом были ночью. Его заметили в свете фонарей. Аналогичная ситуация была и в Стрыйском районе Львовской области.

Вместе со снегом в Украине идут и первые нулевые температуры, говорят в Укргидрометцентре. В частности 2 и 3 октября в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой и Киевской областях ожидается заморозок на поверхности земли, а ночью — в Прикарпатье, Волыни, Ровенщине и Житомирщине, заморозки будут и в воздухе — 0-3°, 2 уровень опасности.

Прогноз заморозков на 3 октября в Украине.

Погода не будет снисходительна, уже 3 октября в нескольких областях прогнозируют ночью -1. В частности, это касается западных и северо-западных областей. Днем максимальная температура будет достигать +12, тогда как на востоке следует ожидать +19. Уже с 4 октября станет теплее. Там, где были заморозки, температура ночью поднимется до +4. Однако на выходных будет дождь по всей территории Украины.

Прогноз погоды на 3 октября. /Укргидт Прогноз погоды на 4 октября. /Укргидрометцентр Прогноз погоды на 5 октября. /Укргидрометцентр

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине участились аномальные дожди, как на днях затопил Одессу. Такие случаи будут происходить все чаще из-за изменения климата.