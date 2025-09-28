Последнее "бабье лето" и грозы. Синоптик рассказал, каких сюрпризов ждать от погоды в октябре

Начало октября в Украине будет теплым, после чего погода испортится из-за прихода скандинавского воздуха, прогнозирует Кибальчич

Конец сентября принес в Украину заметное похолодание, но в октябре погода еще порадует украинцев одним "бабьим летом", прежде чем летние процессы окончательно уступят место осенне-зимним.

Что нужно знать:

Средняя температура октября в Украине будет на 1−3 °С выше нормы и составит +8⋯+14 °С

Начало октября в Украине будет соответствовать "бабьему лету" благодаря мощному антициклону

Осадки будут недостаточными в большинстве регионов, за исключением юга и запада, где ожидаются интенсивные дожди и грозы

Как рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа", с наступлением октября в большинстве Европейских стран существенным образом начинают меняться циркуляционные условия в атмосфере, перестраиваясь на холодный сезон. Поскольку продолжительность светового дня продолжает быстро сокращаться, то летние процессы уже полностью уступают место осенне-зимним. Активнее развивается циклоническая деятельность как в северной части Атлантического океана, так и над акваторией Средиземного и Чёрного морей. В то же время, во внутренних районах Европы, особенно в её восточной части нередко наблюдается установление малоподвижных антициклонов блокирующего типа, которые обеспечивают на долгое время спокойную и сухую погоду, с утренними туманами, низкой облачностью, а порой и практически летними температурными показателями (бабье лето). Во второй половине октября чаще всего фиксируются первые случаи выпадения снега на равнинной местности, а среднесуточная температура неумолимо продолжает снижаться.

В 2025 году октябрь начнётся с развития мощного антициклона в северо-восточной части Европы, а также области пониженного давления над Балканским полуостровом и Адриатическим морем. Противоборство этих двух масштабных синоптических образований приведёт к восточному и юго-восточному переносу воздушных масс над Украиной. Как следствие этого, в первую неделю месяца будет наблюдаться тёплая и преимущественно сухая погода на фоне достаточно порывистого ветра.

Во второй декаде месяца (10-20 октября) воздушные массы к нам будут поступать чаще всего с юга и юго-запада, поэтому средние показатели температуры сохранятся на достаточно высоком для этой поры года уровне, несмотря на увеличение плотности облачного покрова. Можно сказать, что начало октября в большинстве областей Украины, с точки зрения погодных условий, будет соответствовать бабьему лету, особенно на Левобережье страны и в юго-западных областях.

Развитие явно выраженного похолодания стоит ожидать только во второй половине месяца с приходом более свежего скандинавского воздуха и северо-западных ветров.

Переходя непосредственно к температурным показателям, опираясь на данные прогностических моделей, стоит ожидать, что средняя температура октября в Украине будет в целом превышать норму на 1 – 3 °С и составит +8…+14 °С , с наиболее тёплой первой декадой месяца.

Атмосферное давление в среднем за октябрь также окажется на несколько единиц выше нормы, поэтому количество осадков на большей части территории Украины будет недостаточным. И только в южных, западных и местами центральных регионах дожди окажутся более интенсивными и частыми за счёт влияния процессов со Средиземноморья. В южной половине страны и Крыму временами будут наблюдаться сильные ливни в сопровождении гроз и порывистого ветра. Поэтому суммарное количество осадков по регионам будет колебаться в пределах от 20 – 25 мм на северо-востоке до 70 – 90 мм в юго-западной части страны. Также в течение месяца заметно увеличится повторяемость туманов и облачных дней, что является характерной особенностью середины осени.

Средняя температура воздуха в Европе в октябре 2025 года относительно климатической нормы

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине из-за аномальной погоды посреди сентября зацвела сирень.