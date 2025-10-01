Надо готовиться уже сейчас: синоптики предоставили предупреждение для городов Украины после смертельного дождя в Одессе

Затопление в Одессе выявило критический провал коммунальной инфраструктуры города

Аномальное наводнение в Одессе 30 сентября парализовало жизнь города. Вода на дорогах поднялась настолько, что передвижение транспортом стало опасным, ряд районов остались без электроснабжения, девять человек в результате непогоды не смогли спастись и погибли.

Это не первый потоп в городе. Однако впервые непогода привела к гибели всей семьи. "Телеграф" выяснил, почему произошла катастрофа и сможет ли Одесса уберечься от подобных последствий в случае повторения наводнения в будущем.

Почему не сработала ливневая система и где искать виновных?

Почти год назад, 15 сентября 2024, в Одессе также затопило дороги из-за непогоды. Тогда обошлось без жертв – ливень длился всего час, а городские власти лишь ограничили движение некоторых маршрутов трамваев. Вопрос к эффективности работы ливневых канализаций уже тогда возникал не только у пострадавших водителей автотранспорта, но и у главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Он заявил, что городским властям необходимо срочно решать проблему водосточной системы, ведь подобные ситуации возникают постоянно. Сам Кипер пообещал выяснить, почему водоотвод не работает и… больше на его ресурсах эта проблема не упоминалась.

На этот раз местные власти заявляют, что с последствиями непогоды справиться было невозможно. 1 октября мэр города Геннадий Труханов заявил, что ни одна ливневая канализация не смогла бы справиться с объемом выпавших в городе за семь часов осадков. По его словам, проблемы в этой сфере в Одессе действительно существуют, и городские власти ими занимаются исходя из бюджетных способностей.

Действительно, на информационных ресурсах руководителя есть сообщение о проведении ремонтных работ на важных инфраструктурных объектах. В частности, 18 сентября Геннадий Труханов отчитался о финальной стадии реконструкции коллектора в Аркадии – главном туристическом районе города. В сообщении прямо указано: "жители и гости Одессы получат современную систему водоотведения и комфортный пляж, который уже в следующем году сможет полноценно работать".

Кадры ремонта коллектора в Аркадии/Геннадий Труханов

27 августа мэр сообщал, что Минфин согласовал для города ссуду в размере 623,4 млн грн от государственного банка. Деньги будут направлены на 70 неотложных проектов, в том числе и на ЖКХ – 220,7 млн грн: ремонт ливневой системы, обновление лифтов, водоотвод и берегозащитные работы.

Кроме того, Геннадий Труханов заявил, что в местах, где произошел самый масштабный потоп ливневой канализации, которую они хотели бы там установить, не было вовсе. Помехой этой инициативы стоит только тот же бюджет, который по словам мэра города покрывает военные и социальные нужды Одессы.

Помещение сумермаркета пострадало от потопа в Одессе

Сами же жители в сообщениях и комментариях заявляют: даже если сейчас городские власти начнут заниматься очисткой оставшихся водоотведений, на глобальную ситуацию в Одессе это не сильно повлияет. По их словам, застройщики многоэтажек по всей территории города заливают сливную канализацию и катакомбы цементом с гравием ради того, чтобы не рухнули дома.

"Мы наблюдали, когда строили "Одесские традиции" (ред. – жилищный комплекс), как полтора месяца, каждый день под давлением заливали катакомбы цементом с гравием", – дописала местная жительница.

Комментарий местной жительницы о состоянии ливневой канализации в городе

И такие комментарии не редки: одесситы массово утверждают, что одной из проблем, которая привела к трагической ситуации с нерегулируемым затоплением, являются именно новостройки:

"Старые сливные канализации замуровали, закатали в асфальт, новые делать дорого… Построили курятник и живите. А парковки, вообще жесть, куда воде деваться?", – комментируют одесситы.

Часть вины за потоп в Одессе жители сбрасывают на застройщиков

Активист общественной организации "Спільна мета" Владимир Савченко в комментарии "Телеграфу" заявил, что проблемы ливневой системы в Одессе стали причиной гибели людей и масштабных разрушений в Киевском районе города. По его словам, жители переулка Маячного уже несколько лет подряд предупреждали власти о критическом состоянии ливневок, однако вопрос оставался нерешенным.

Ситуация с ливневыми стоками настолько трагична, что мы вызывали комиссию в Киевском районе на Маячном переулке. Приходили жители, мы их поддерживаем уже около четырех лет. Они говорили об этих ливневках. Сегодня они записали нам видео еще с утра – погибли люди, много домашних животных и произошло очень много разрушений Владимир Савченко

Активист общественной организации "Общая цель" Владимир Савченко/Facebook

Он подчеркнул, что ответственность за аварийную трубу, которая проходит возле Маячного и выходит в море, долго не могли распределить между собой два коммунальных предприятия. Это, по его словам, происходило на глазах у жителей, которые годами били тревогу.

"Люди ходили на встречи, показывали, что есть проблема, и некоторые из тех людей сейчас погибли. Четыре человека погибли именно там, где мы предупреждали. И этот вопрос поднимался еще несколько лет назад, и даже месяц назад мы снова обращали внимание", — отметил активист.

Не было никаких шансов: что известно о погибших

Геннадий Труханов подчеркнул, что жители Одессы должны юыли прислушаться к предупреждениям городских властей об осадках — не выходить из жилья, не выезжать на автомобилях. Однако уже официально была подтверждена гибель сразу пяти человек – семья оказалась в ловушке воды на цокольном этаже своего дома.

"Я не могу говорить, правильно они сделали или нет, но оставаясь дома, надо смотреть. Если видят, что идет волна, вода, то надо подниматься выше, чтобы та волна не добралась до людей. Каждый должен принимать меры безопасности для себя лично", — заявил Труханов.

"Телеграф" пообщался с Ириной Бурлаковой, активисткой ОО "Спільна мета", которая находится на месте событий на улице Магниторской. Она поделилась видеокадрами последствий непогоды:

"То, что вы видели, это улица Магнитогорская. Мы должны найти хозяев траверса №17, это наша местная боль. Это – ливневые выходы в открытое море, которые постоянно забиваются канализационными отходами. Мы подозреваем в этом "Инфоксводоканал". Ливневая система не работала. Мы не можем понять, умышленно ли она забита или застроена. Когда были комиссии, мы так и не нашли пути выхода этой системы в нормальное русло. Вот почему и случилась беда", – сказала Бурлакова.

Она пояснила, что вся вода из верхних районов Одессы, в том числе с улицы Таирова, направилась к морю через низшие участки, где и расположены жилые дома. В результате образовалась волна высотой около четырех метров, мгновенно затопившая улицы.

Это была мгновенная волна, заполнившая собой все. Люди остались заблокированы в своих домах. Пока дозвонились в ГСЧС, шло время. Дома накрыло по крышу, двери заклинило, замки не открывались. Люди оказались в ловушках. В одном из домов была семья – четыре взрослых и ребенок. Они пытались выбраться, но их полностью затопило. У них не было никаких шансов выйти в живых Ирина Бурлакова

Кроме того, погибла спустившаяся в подвал женщина, которая хотела уберечь помещение от подтопления, но там ее ударил электрический ток. Еще одна девушка пропала без вести во время наводнения. Ее тело нашли уже после того, как вода спала, недалеко от берега.

Экстремальные осадки станут нормой: метеорологи предупреждают о повторении аномалий

Изменение климата все ощутимее дает о себе знать в украинских городах, и Одесса — яркий пример этой тенденции. Ливни, которые еще десятилетия назад случались редко, сейчас становятся частым явлением и все чаще приводят к чрезвычайным ситуациям.

Из-за наводнения в Одессе люди были вынуждены добираться домой таким образом

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что с 2015 года в Одессе зафиксировали уже 14 случаев сильных дождей, когда за несколько часов выпадает от 50 до 100 мм осадков. Для сравнения, в предыдущие десять лет таких случаев было всего 2-3.

Синоптикиня Наталья Птуха/Facebook-страница

"Сейчас мы видим, как климатические изменения влияют на погоду. Экстремальные явления учащаются, особенно у моря. И Одесса не исключение", — пояснила она. По ее словам, последний мощный дождь был вызван циклоном, который "застрял" над городом из-за блокировки с севера. Ранее подобные явления были типичны только для тропиков, но теперь встречаются и в нашей широте.

Птуха также объяснила, что более теплый воздух удерживает больше влаги, а над морем еще больше.

Из-за потепления в атмосфере накапливается больше влаги, более активно образуются облака, которые приносят сильные дожди. Особенно, когда прогревается поверхность моря Наталья Птуха

Схожие наблюдения озвучивает и другая экспертка — Вера Балабух, кандидат географических наук. В комментарии "Телеграфу" она отметила: "Чем выше температура воздуха, тем больше влаги он может удержать. А значит, растет вероятность сильных ливней. Это заметно не только в Украине, но и во всем мире".

Обе специалистки согласны: потепление — главная причина более частых и сильных осадков. Но Вера Балабух добавляет, что такие ливни могут произойти где угодно: "Это общая тенденция — в Киеве, Берлине, Италии или Китае. Это физика: теплый воздух — больше влаги — более сильные дожди".

Вера Балабух, кандидат географических наук/НАН Украины

Она также подчеркивает, что такие явления встречаются преимущественно летом: в июне, июле или августе.

"Сейчас мы уже видим ситуации, когда через несколько часов выпадает месячная норма осадков, или больше", — добавляет синоптикиня.

В Одессе, по данным метеорологической станции, в сутки выпало 94 мм, из них 21 мм — в ночные часы и 73 мм в дневные часы. Такие осадки относятся к стихийным метеорологическим явлениям и могут наблюдаться раз в 10 лет, говорит Балабух.

Железнодорожные пути в Одессе выглядят так вследствие наводнения

По ее словам, в Одесской области отмечались осадки и значительно большей интенсивности. Так, в Сербке в июне 1996 года за 12 часов выпало 143 мм осадков. Это почти 3,5 месячных норм осадков.

Стихийные осадки отмечались в Украине и в этом году. Так, 9-10 июля во Львове за 12 часов выпало 110 мм, а за сутки – 134 мм, в Бродах – 143 мм за 16 часов. Такие интенсивные осадки могут выпасть в любом регионе Украины, однако в городах их последствия наиболее разрушительны, говорит синоптик.

Мы все застраиваем, асфальтируем, и воде просто некуда стекать. Она ищет выход, но его нет. Это большая проблема. А с учетом изменения климата таких случаев будет больше. Поэтому нужно готовиться уже сейчас Вера Балабух

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине официальные климатические наблюдения длятся более 140 лет. За это время систематические данные показали четкую тенденцию: с 1880-х годов средняя температура воздуха поднялась примерно на 3 °C, что существенно отразилось на гидрологических условиях страны.