С позолотой и камнями: в Украине можно купить советский раритет (фото)

За ранее недорогие советские часы в наше время коллекционеры просят 75 долларов США

В Украине продают мужские механические наручные часы марки "Слава". Продавец уверяет, что "хронометр" в отличном состоянии.

Владелец часов из Запорожья просит за свой товар 3 100 грн, что в эквиваленте соответствует примерно 75 американским долларам. Соответствующее объявление было опубликовано на одной из популярных украинских онлайн-площадках электронной коммерции

"Часы "Слава" 26 камней СССР в крупном позолоченном корпусе. Позолоченные стрелки. Отличное состояние", — описывает "лот" его продавец.

В часах, как отмечается, наличествуют 26 камней, то есть искусственных сапфиров или рубинов, служащих подшипниками для уменьшения трения и износа движущихся металлических частей часового механизма. Они увеличивают точность, надежность и долговечность часов.

"Анфас" часов "Слава"

В то же время на фото, опубликованных владельцем часов, заметно, что шпильки, на которых закрепляется браслет, поцарапаны. Самого ремешка в наличии нет.

Часы продаются без ремешка

Судя по надписи на задней части крышки, часы имеют "противоударный баланс", то есть должны быть защищены от повреждений при ударах и падениях. Также прибор "застрахован" от пыли.

Часы имеют защиту от пыли и ударов

При этом часы имеют календарь и промаркированы "знаком качества" и цифрами, которые выбивались на изделии как способ определения смены-изготовителя в случае производства брака.

Отметим, что "Слава" является одной из самых массовых советских марок часов, ориентированных на широкие слои населения. Выпускались Вторым Московским часовым заводом до 2006 года.

