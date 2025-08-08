Были признаком статуса: об этих "американских" часах мечтал каждый в СССР

В СССР люди гонялись за импортными вещами, которые можно было достать "по блату" или купить за бешеные деньги

Наручные часы в СССР были признаком статуса, особенно для мужчин. И хотя большинство граждан носили аксессуары отечественных производителей – на слуху были "Ракета", "Полет" и другие марки, – в 80-е появилась мода на "фирменные американские" часы, как, впрочем, на джинсы и другие вещи.

Именно такой экземпляр сейчас продают на популярном украинском сайте объявлений о купле-продаже. Владелец хочет получить за него 770 грн.

В публикации говорится, что часы "Montana-USA" имеют хромированный корпус и кварцевый механизм. На фото видно, что часы электронные.

По словам продавца, аксессуар изготовлен в США в 80-х годах, но продолжает работать и сегодня. В комплекте имеется браслет из нержавеющей стали шириной 18 мм.

Владелец пишет, что стекло находится в хорошем состоянии. На снимках видно, что состояние часов в целом неплохое, с учетом того, что вещь была в употреблении и изготовлена около 40 лет назад.

Модель имеет электронный календарь и секундомер с функцией обратного отсчёта, а также яркую по тем временам подсветку циферблата. Примечательно, что часы имеют будильник с несколькими мелодиями. Продавец не указал, сколько их по факту. На корпусе указано количество 16, но несмотря на это, их может быть и 8.

Задняя сторона часов украшена изображением орла и надписью "USA", что создает впечатление американского происхождения изделия. Однако известно, что настоящими производителями "фирменных" часов были Китай и Корея.

Примечательно, что азиаты не скопировали чужую модель, а придумали ее сами, однако при этом добавили атрибуты, ассоциирующиеся с США. Именно это повысило спрос на такие часы в СССР.

