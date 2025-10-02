Із позолотою та камінням: в Україні можна купити радянський раритет (фото)

За раніше недорогий радянський годинник у наш час колекціонери просять 75 доларів США

В Україні продають чоловічий механічний наручний годинник марки "Слава". Продавець запевняє, що "хронометр" у відмінному стані.

Власник годинника із Запоріжжя просить за свій товар 3 100 грн, що в еквіваленті відповідає приблизно 75 американським доларам. Відповідне оголошення було опубліковано на одному з найпопулярніших українських онлайн-майданчиків електронної комерції.

"Годинник "Слава" 26 каменів СРСР у великому позолоченому корпусі. Позолочені стрілки. Відмінний стан", — описує "лот" його продавець.

У годиннику, як зазначається, є 26 каменів, тобто штучних сапфірів або рубінів, які слугують підшипниками для зменшення тертя і зносу рухомих металевих частин годинникового механізму. Вони збільшують точність, надійність та довговічність годинника.

"Анфас" годинника "Слава"

У той же час на фото, опублікованих власником годинника, помітно, що шпильки, на яких закріплюється браслет, подряпані. Самого ремінця немає.

Годинник продається без ремінця

Судячи з напису на задній частині кришки, годинник має "протиударний баланс", тобто повинен бути захищений від пошкоджень при ударах і падіннях. Також прилад застрахований від пилу.

Годинник має захист від пилу та ударів

При цьому годинник має календар і промаркований "знаком якості" та цифрами, які вибивалися на виробі як спосіб визначення зміни-виробника у разі виготовлення браку.

Зазначимо, що "Слава" є однією з наймасовіших радянських марок годинника, орієнтованого на широкі верстви населення. Випускалися Другим Московським заводом годинників до 2006 року.

