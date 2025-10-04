Россия атаковала вокзал на Сумщине, десятки пострадавших. Где именно это случилось и как далеко оттуда фронт

Российских ударов было два, один из них попал на видео

Днем 4 октября россияне дроном ударили по вокзалу на Сумщине. В это время на железнодорожном вокзале в Шостке принимал пассажиров поезд "Шостка-Киев". Среди пассажиров и работников Укрзализныци – десятки пострадавших.

Что нужно знать

Российские дроны ударили по вокзалу в Шостке, много пострадавших

Президент Зеленский подчеркнул, что удар был целенаправленным

Без электроснабжения остались Шостка и Шосткинский район, раздавались повторные взрывы

Шостка расположена менее чем в 55 км от границы с РФ

Обновление: По данным Укрзализныци, пострадала кассир пригородного поезда и пассажиры, среди которых трое детей. Они уже получают помощь в больницах.

Удар был целенаправленным

Видео с места удара показал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что на месте работают экстренные службы.

Удар был целенаправленным, считает президент. Россиян от этого может остановить только сила, разговоров недостаточно.

Россияне не могли не знать, что избивают по гражданским. Владимир Зеленский, президент Украины

В ОВА сообщили, что на месте развернут оперативный штаб и идет спасательная операция. В Сумыоблэнерго сообщили, что из-за российских ударов без электроэнергии Шостка и Шосткинский район. На момент написания материала 13 часов 4 октября, в Шостке снова раздавались взрывы.

На видео с момента попадания российского "шахеда" видно, что он целенаправленно летит в поезд.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что ударов по вокзалу в Шостке было два. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинска-Новоград-Северский. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал – на этот раз попали в электровоз поезда Киев-Шостка.

Горит поезд в Шостке

Шостка на Сумщине – что это за город

Шостка – райцентр на севере Сумской области, расположенный недалеко от границы с Россией – менее чем в 55 км. До полномасштабного вторжения здесь жили около 70 тысяч человек. Город известен химическим и фармацевтическим производством, в частности, Шосткинский завод "Звезда", где производили порох, и химический завод "Шостка". Находятся здесь и известные производства пищевой продукции.

Шостка недалеко от границы с РФ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия не перестает бить по Чернигову. В городе серьезные проблемы с электроэнергией.