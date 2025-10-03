Удар по Лубнам – не случайность: эксперты рассказали, почему РФ взялась именно за этот город

Эксперты рассказали о новой тактике россиян, теперь бьющих по конкретным регионам, и почему это критически опасно

Ночью 3 октября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На этот раз под прицелом оказались объекты газодобычи в Полтавской области – компания ДТЭК Нафтогаз сообщила об остановке работы ряда объектов из-за ударов дронами и ракетами. Минэнерго подтвердило массированную атаку по энергетической инфраструктуре в нескольких областях, в том числе по газотранспортной системе.

"Телеграф" рассказывает, почему россияне выбрали именно этот город для удара, как изменилась их тактика и каковы последствия этой атаки для всей Украины.

Почему именно Лубны: география и стратегическое значение

Этой ночью объекты газотранспортной системы вблизи Лубен подверглись массированной атаке несколькими десятками дронов. Министерство энергетики подтвердило факт удара, хотя конкретного объекта пока официально не называют. Однако, вероятнее всего, речь идет о компрессорной станции "Лубны" — одной из ключевых артерий газоснабжения не только для региона, но и для Киева и западных областей.

В "Нафтогазе" говорят: это самая массированная атака на газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения. "В ночь на 3 октября по объектам Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине россияне выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них – баллистические, и 60 дронов. Часть удалось сбить. К сожалению, не все. В результате этой атаки, значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений – критические", — цитирует предприятие главу правления Сергея Корецкого.

"По данным АО "Полтаваоблэнерго", в Карловской громаде обесточено почти 8,4 тыс. бытовых абонентов в 11 населенных пунктах", — сказал Владимир Когут, в.и.о начальника Полтавской ОВА.

Но выбор россиянами именно этого объекта не случаен: станция расположена на магистральных газопроводах, транспортирующих газ. Любое серьезное повреждение объекта может остановить подачу газа для десятков населенных пунктов.

Компрессорная станция, расположенная в Лубнах, играет роль транспортного узла в системе газоснабжения Украины. Газ из Харьковщины идет через Полтавскую область в Киев, а оттуда распределяется по центральным и западным областям. Если эта станция остановится, под угрозой окажется газоснабжение многих потребителей. Об этом предупреждает специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус.

"Именно по этому узлу уже неоднократно наносились удары — как ракетные, так и дроновые", — сказал специалист в комментарии "Телеграфу".

В случае удара по газодобыче — речь идет о попытке уменьшить долю внутренней добычи, усилить энергозависимость Украины от импорта и усложнить подготовку к отопительному сезону. Ведь зимой газ дороже, а его предложение в Европе – меньше.

Каким бы ни был реальный сценарий — он является частью системной террористической стратегии РФ, направленной на подрыв устойчивости украинского тыла, энергосистемы и экономики. Максим Гардус.

По словам эксперта, эта тактика еще раз подтверждает неотложную потребность в усилении санкций против российского энергетического сектора — в частности Газпрома и его дочерних структур — чтобы ограничить финансовые и технологические ресурсы, позволяющие России вести агрессивную войну.

Без целенаправленного санкционного давления, РФ будет продолжать инвестировать в производство оружия и импорт западных технологий через третьи страны и наращивание атак на гражданскую инфраструктуру.

Алексей Кучеренко, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и народный депутат, объяснил в комментарии "Телеграфу" новую тактику россиян. По его словам, оккупанты изменили подход и теперь бьют по конкретному региону – именно сейчас их внимание сосредоточено на севере Украины.

Они атакуют газотранспортную систему в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, пытаясь нанести максимальный ущерб инфраструктуре в одном направлении. Алексей Кучеренко.

Новая тактика Кремля: концентрация ударов по одним точкам

Офицер ВСУ, руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран подчеркнул в комментарии "Телеграфу", что тактика россиян заключается в концентрации ударов по одним и тем же точкам. Такая стратегия истощает систему противовоздушной обороны, поэтому ни одна ПВО не выдержит постоянного давления на одно направление.

"Если это действительно удар по газораспределительной станции, то это серьезная проблема для всей страны — газ в Украине может быть, но доставить его потребителю станет невозможно", — говорится в сообщении.

Это изменение в тактике показывает, что Кремль пытается не просто нанести разовые удары, а системно уничтожить инфраструктуру, на восстановление которой нужны месяцы. Вместо хаотических атак по разным регионам, россияне теперь методично разрушают объекты в одной зоне, чтобы создать долгосрочные проблемы со снабжением ресурсов.

Что дальше: вызовы для энергетической безопасности

Ситуация с ударом по Лубнам показывает новую реальность – хозяин России Путин готов методически разрушать газотранспортную систему Украины, чтобы создать проблемы на месяцы вперед. Концентрация ударов по одному региону делает защиту чрезвычайно сложной задачей, а восстановительные работы – дорогими и длительными.

В комментарии "Телеграфу" политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев говорит, что российские войска и дальше будут бить по местам добычи и хранения энергоресурсов. "Ударов следует ожидать по Полтавской области, являющейся центром добычи нефти и газа, а также по западным регионам, выполняющим роль логистических хабов для транспортировки", — говорится в сообщении.

