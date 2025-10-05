Ты не ты, когда голоден: украинка устроила охоту на голубя и насмешила сеть (видео)

От такого улова есть риски для здоровья.

Лубны на Полтавщине "засветились" в сети не только российскими ударами. Местная жительница открыла охоту на голубей. Женщина в прямом смысле подкормила птицу, приманила ее, схватила и ушла.

Охота была целенаправленной. Охотница наклонялась к голубю очень медленно, чтобы не испугать птицу. Видео разместили местные телеграмм-каналы.

Комментаторы в большинстве своем уверены — женщина ловила голубя, чтобы съесть. Однако отмечают — голуби не самая полезная пища. Женщина может попасть в больницу, предполагают в комментариях.

Эти птицы могут быть переносчиками ряда инфекционных заболеваний, передаваемых человеку через помет, перья или даже пыль с мест их скопления. Среди них — пситакоз, похожий на пневмонию, сальмонеллез, вызывающий расстройства пищеварения, криптококкоз и гистоплазмоз — грибковые инфекции из помета, поражающие легкие. Голуби также могут переносить клещи, которые способны укусить человека. Из-за своих болезней голуби даже теряют конечности.

