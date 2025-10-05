Ти не ти, коли голодний: українка влаштувала полювання на голуба та насмішила мережу (відео)

Від такого улову є ризики для здоров'я.

Лубни на Полтавщині "засвітились" в мережі не тільки російськими ударами. Місцева мешканка відкрила полювання на голубів. Жінка в прямому сенсі підгодувала птаха, приманила його, схопила і пішла.

Полювання було цілеспрямованим. Мисливиця нахилялась до голуба дуже повільно, щоб не злякати птаха. Відео розмістили місцеві Телеграм-канали.

Коментатори здебільшого впевнені — жінка ловила голуба, щоб з'їсти. Однак наголошують — голуби не найкорисніший харч. Жінка може потрапити до лікарні, припускають в коментарях.

Ці птахи можуть бути переносниками низки інфекційних захворювань, що передаються людині через послід, пір’я або навіть пил із місць їхнього скупчення. Серед них — пситакоз, що схожий на пневмонію, сальмонельоз, який викликає розлади травлення, криптококоз та гістоплазмоз — грибкові інфекції з посліду, що вражають легені. Голуби також можуть переносити кліщів, які здатні вкусити людину. Через свої хвороби голуби навіть втрачають кінцівки.

Раніше "Телеграф" розповідав про курйоз в Швейцарії, де українку звинувачували в тому, що вона вкрала голуба з вулиці. Цей голуб був українським — довелось доводити документально.