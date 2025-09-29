Почему в городах часто встречаются голуби без лапы: орнитолог указал на причины

Близость птиц к людям играет не последнюю роль

У Украины проживает достаточно много голубей, однако среди них есть и травмированные птицы. Ведь на улице можно увидеть голубей без лапы или пальцев. У многих возникает вопрос: почему так происходит.

Что нужно знать:

Голуби теряют конечности из-за болезней

Вороны тоже бывают без лап и пальцев

Близость птиц к людям способствует распространению болезней

Как рассказал "Телеграфу" орнитолог Василий Костюшин, отсутствие лап у голубей не связано с человеческими волосами, как часто думают. Ведь некоторые считают, что лапы птиц запутываются в волосах и постепенно отмирают, но это не так.

Ведь на самом деле большинство болезней голубей вызывают такие изменения, говориться именно о грибковых патологиях. То есть грибок поражает лапу, которая постепенно претерпевает необратимые изменения и отмирает. Распространению этого грибка способствует и самая популяция птиц, и условия в которых они живут. Ведь близость к людям способствует распространению определенных болезней.

Голуби

Костюшин подчеркнул, что и другие птицы теряют конечности, но с голубями это заметнее. К примеру, вороны также живут близко к людям, хотя и контактируют вроде бы меньше с ними. Однако на самом деле вороны имеют несколько иную структуру стаи. Вороны обычно собираются не в такие большие группы, как голуби.

Орнитолог объясняет, что вороны хоть и живут близко к людям, но контактируют с ними меньше по сравнению с голубями. Поэтому некоторые болезни у голубей получают более широкое распространение и могут вызвать изменения. Хотя вороны без лап или пальцев тоже встречаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, от чего чаще погибают перелетные птицы.