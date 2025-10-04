Укр

Второй мощный обстрел за сутки. Почему Шостка не дает покоя россиянам (фото)

Татьяна Крутякова
Шостка Новость обновлена 04 октября 2025, 16:14
После утреннего обстрела вокзала РФ не угомонилась

Российские прицельные атаки на Шостку в Сумской области вызывают немало вопросов. Особенно учитывая, что 4 октября утром Кремль ударил по вокзалу и железной дороге, а днем снова атаковал баллистикой.

Что нужно знать:

  • Россия второй раз за сутки ударила по Шостке
  • Город имеет большое количество стратегических объектов
  • Россия не впервые наносит массированный удар по Шостке

По данным мониторов, днем в Шостке 4 октября снова раздались мощные взрывы. Россия запустила по городу баллистику, хотя с утра уже атаковала местную железную дорогу — было попадание даже в поезд. При этом последствия атаки достаточно серьезные.

По данным мэра города Николая Ноги, ситуация в Шостке Сумской области критическая. Так как Россия оставила людей без газа, света и воды. Местных уже призвали ограничить использование природного газа.

Атака на Шостке
Россия атаковала Шостку
Железная дорога Шостки после удара
Железная дорога Шостки после удара
Атака на Шостке
Воронка, образовавшаяся после атаки

Почему Россия атакует Шостку

Шостка – город в Украине, административный центр Шосткинского городской общины и Шосткинского района Сумской области. В этом населенном пункте есть немало предприятий и заводов, а также железнодорожное сообщение и пересечение важных автомагистралей.

Среди основных, действующих предприятий Шостки можно выделить: "Шосткинский реактивный завод", "Лакталис Сумы" Шосткинский молокозавод, завод производства активных фармацевтических ингредиентов, КЗ "Импульс", химический завод и т.д.

Последствия атаки на Шостку
Последствия атаки на Шостку

Кроме того, в городе находится железная дорога, которую 4 октября уже атаковала Россия. Шостка может интересовать Кремль не только как стратегический объект с большим количеством заводов, но и с точки зрения психологического воздействия. Достоверно, почему именно Россия бьет по Шостке трудно сказать, но этот город имеет большое культурное наследие и имел свой исторический вклад в становление Украины.

Также следует понимать, что России легче достреливать в небольшие города Сумщины и благодаря небольшому расстоянию (свыше 43 км до границы), и учитывая особенности работы ПВО. Заметим, что достаточно большая атака на Шостку произошла 31 декабря 2024, тогда Москва ударила по городу тринадцатью ракетами. В результате были повреждены по меньшей мере 12 многоэтажек, а также частные дома, поликлиника и два учебных заведения. 43 многоквартирных дома остались без отопления в результате повреждения трех котельных.

Шостка на карте
Шостка на карте

