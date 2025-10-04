Второй мощный обстрел за сутки. Почему Шостка не дает покоя россиянам (фото)

После утреннего обстрела вокзала РФ не угомонилась

Российские прицельные атаки на Шостку в Сумской области вызывают немало вопросов. Особенно учитывая, что 4 октября утром Кремль ударил по вокзалу и железной дороге, а днем снова атаковал баллистикой.

Что нужно знать:

Россия второй раз за сутки ударила по Шостке

Город имеет большое количество стратегических объектов

Россия не впервые наносит массированный удар по Шостке

По данным мониторов, днем в Шостке 4 октября снова раздались мощные взрывы. Россия запустила по городу баллистику, хотя с утра уже атаковала местную железную дорогу — было попадание даже в поезд. При этом последствия атаки достаточно серьезные.

По данным мэра города Николая Ноги, ситуация в Шостке Сумской области критическая. Так как Россия оставила людей без газа, света и воды. Местных уже призвали ограничить использование природного газа.

Россия атаковала Шостку

Железная дорога Шостки после удара

Воронка, образовавшаяся после атаки

Почему Россия атакует Шостку

Шостка – город в Украине, административный центр Шосткинского городской общины и Шосткинского района Сумской области. В этом населенном пункте есть немало предприятий и заводов, а также железнодорожное сообщение и пересечение важных автомагистралей.

Среди основных, действующих предприятий Шостки можно выделить: "Шосткинский реактивный завод", "Лакталис Сумы" Шосткинский молокозавод, завод производства активных фармацевтических ингредиентов, КЗ "Импульс", химический завод и т.д.

Последствия атаки на Шостку

Кроме того, в городе находится железная дорога, которую 4 октября уже атаковала Россия. Шостка может интересовать Кремль не только как стратегический объект с большим количеством заводов, но и с точки зрения психологического воздействия. Достоверно, почему именно Россия бьет по Шостке трудно сказать, но этот город имеет большое культурное наследие и имел свой исторический вклад в становление Украины.

Также следует понимать, что России легче достреливать в небольшие города Сумщины и благодаря небольшому расстоянию (свыше 43 км до границы), и учитывая особенности работы ПВО. Заметим, что достаточно большая атака на Шостку произошла 31 декабря 2024, тогда Москва ударила по городу тринадцатью ракетами. В результате были повреждены по меньшей мере 12 многоэтажек, а также частные дома, поликлиника и два учебных заведения. 43 многоквартирных дома остались без отопления в результате повреждения трех котельных.

Шостка на карте

