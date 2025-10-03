Газовые блекауты – это реальность: военный эксперт о новой тактике РФ

Россия давит на украинцев ударами по энергетике, стремясь к капитуляции — по чему может "прилететь" следующим

В ночь на 3 октября россияне совершили самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны. "Нефтегаз" отчитывается о значительном количестве повреждений, часть из которых критические. Пришелся удар на Харьковщину и Полтавщину.

Что нужно знать

В ночь на 3 октября РФ совершила самую массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины

Основные удары пришлись на Харьковскую и Полтавскую области, часть повреждений критическая

Политолог Дмитрий Снегирев назвал действия РФ "новой тактикой перед зимой"

Риск сидеть зимой без газа реальный — Россия может нацелиться еще на два региона

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" прокомментировал атаки и назвал их "новой тактикой Кремля в преддверии зимы". Отметим, враг бил во что бы то ни стало — 35 ракет, в том числе существенное количество из них – баллистические, и 60 дронов. Снегирев акцентировал, что россияне пытаются дестабилизировать ситуацию, создавая проблемы для гражданского населения.

Такие атаки проходят регулярно и имеют целью сорвать подготовку к зиме и создать проблемы с газоснабжением для украинцев во время холодов. Речь идет об ударах по украинской газовой промышленности, прямо влияющей на производство электроэнергии. Недавно противник атаковал подстанции в Сумах, Днепре и Херсоне, вызвав перебои и повреждение инфраструктуры. Дмитрий Снегирев, политолог и военный эксперт

Что будет дальше – прогноз эксперта

Защита газовых хранилищ и объектов энергетики от ударов сложнее, чем для зданий или военных объектов, говорит эксперт. Аналогичная ситуация и для России – удары дронами по российской нефтегазоинфраструктуре учащаются. При этом российское ПВО "чрезвычайно неэффективно и не способно противостоять массированным атакам дронами и аэробалистическими ракетами", поэтому украинская оборона должна зеркально отвечать на удары РФ. В ближайшее время Россия может не только снова атаковать пострадавшие области, но и западную часть страны.

В дальнейшем можно ожидать, что российские войска активизируют атаки по местам добычи и хранению энергоресурсов. Ударов следует ожидать по Полтавской области, являющейся центром добычи нефти и газа, а также по западным регионам, выполняющим роль логистических хабов для транспортировки. Дмитрий Снегирев, политолог и военный эксперт

Газовые и другие месторождения Украины

Зачем Москва атакует инфраструктуру

Эксперт отмечает, что два года назад удары по энергетике нанесли блекауты, а подобная стратегия россиян по газовой инфраструктуре может привести к серьезным проблемам, особенно в разгар отопительного сезона.

Ремонтные работы занимают несколько дней, а если атаки придутся на разгар отопительного сезона, последствия могут быть критическими. Так что риск "газовых блекаутов" существует, особенно с учетом того, что россияне нацеливаются именно на хранилища и станции, а не только на места добычи. Дмитрий Снегирев, политолог и военный эксперт

Аналитики ACLED, на которых ссылается Снегирев, объясняют, что атаки происходят на фоне усиления наступления на востоке Украины и направлены на то, чтобы заставить страну капитулировать из-за страданий гражданского населения — тактика, которую Москва применяет в течение всей войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не только из-за обстрелов отопительного сезона под угрозой. Старые коммуникации Тернополя, отсутствие ремонтов и безумные убытки дают повод сомневаться в готовности города к зиме.