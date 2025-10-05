Пожежі, зруйновані будинки та поранені: як виглядає Запоріжжя після масованого обстрілу (відео)

У місті прогриміло не менше десяти вибухів

Вночі під час масованого обстрілу росіян по Україні одним із найбільш постраждалих міст знову виявилося Запоріжжя. Ворог комбіновано вдарив по обласному центру.

Про це повідомляє місцева влада. За їхніми даними, у місті прогриміло щонайменше десять вибухів.

"Ворог завдав не менше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами", — розповів голова Запорізької ОВ Іван Федоров.

У місті зафіксовано попадання до житлових будинків, виникли пожежі, і на території одного з підприємств теж пожежа через атаку РФ. На якийсь час у кількох районах виникли перебої зі світлом і водою.

На жаль, без постраждалих не обійшлося. Станом на 6 ранку відомо про одного загиблого та 9 поранених.

Нагадаємо, що в ніч на 3 жовтня росіяни здійснили наймасовішу атаку на газодобувну інфраструктуру України з початку повномасштабної війни. "Нафтогаз" звітував про значну кількість пошкоджень, частина з яких є критичною. Припав удар на Харківщину та Полтавщину.