Можно поймать "золотую рыбку" или утопленника: в центре Украины есть мистическое Черное озеро (фото, видео)

Озеро Берестватое, или, как его еще называют, Черное озеро, расположено в Кировоградской области и является одним из самых загадочных уголков Украины. Оно поражает необычной растительностью, холодной водой и многочисленными легендами.

Об этом пишет Черкасский рыбоохранный патруль. Особое внимание привлекает то, что на болотистой местности вокруг озера растут сфагновые мхи, хвощи, папоротники и другие растения, обычно присущие Полесью.

Озеро Берестоватое, занимающее площадь около 16 гектаров, по своему виду больше напоминает болото. Согласно официальному статусу, это гидрологическая памятка природы под названием "Болото Черный лес".

Однако это далеко не единственный интересный факт. До сих пор никто не может точно определить глубину озера. Легенды говорят, что у него словно нет дна — многочисленные попытки его измерить остались безрезультатными.

"Все попытки измерить его были неудачными. Однажды оборвались две веревки по 250 метров, то есть уже не менее 500 метров. Также дно пытались найти водолазы, однако оно проваливалось – и дальше снова шла глубина. А один из водолазов утонул, тела не нашли", – рассказал исследователь Олег Рубан.

Существует предположение о двойном дне: верхний слой состоит из веток и опавших листьев.

Вода в озере очень холодная и сохраняет примерно одинаковую температуру в течение всего года: летом — холодная, зимой — не замерзает. Летняя жара прогревает воду не глубже одного метра.

Единственным видом рыбы в озере есть земляной карась. Обычно он золотистой окраски, хотя иногда встречаются особи черного цвета.

Но загадочность озера на этом не заканчивается. Здесь можно увидеть плавучие острова с деревьями и растительностью — явление, породившее многочисленные мифы и легенды среди местных жителей.

Какие ходят слухи

По рассказам, именно на Берестоватом озере бесследно исчезла роскошная золотая карета хана Гирея — украшенная бриллиантами и сапфирами, она якобы навсегда пошла ко дну. Рассказывают и об атамане Махно, спрятавшем у озера награбленные сокровища. А еще — о невольниках, которых татары гнали по этим лесам. Тех, кто не выдерживал дороги, якобы топили в Черном озере. Местные говорят, что их вопли до сих пор раздаются из глубины…

Однако наиболее жуткая история связана с событиями середины 1970-х. Тогда на озеро приехала крупная компания подростков — ребят, решивших провести ночь в мистической атмосфере: занимались гаданием, вызывали духов, имели с собой старинные книги с магией. Что именно произошло в ту ночь — неизвестно. Но впоследствии, когда их начали искать, на берегу нашли только те самые книги… и тела всех, кто приехал. Причину смерти правоохранителям так и не удалось установить.

Берестоватое – настоящая сокровищница загадок, легенд и аномалий. Это место, которое одновременно очаровывает и тревожит, оставляя больше вопросов, чем ответов.

