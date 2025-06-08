Укр

Темная вода с пузырьками, где нет ничего живого: где в Украине есть мистическое мертвое озеро

Автор
Марта Иваненко
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Автор
Журавлиное озеро
Журавлиное озеро. Фото Коллаж "Телеграфа"

История происхождения названия озера обросла несколькими легендами

Журавлиное озеро, известное также как Мертвое озеро, расположено в Национальном парке "Сколевские Бескиды" недалеко от села Каменка Львовской области. Этот водоем, окруженный легендами и загадками, является уникальным природным памятником Карпат.

Об этом говорится в материале "Karpatium".

Воды озера темные и прозрачные одновременно, а в центре плавно движется небольшой островок из корней деревьев, трав и ветвей, иногда приближающийся к берегу, иногда — удаляется из-за своей формы и загадочности.

Островок в центре – это не камень, а скопление корней и растений, образующих плавучую платформу. Если ступить на него, чувствуется странное колебание, будто кто-то бросил большой ковер на воду. Однако заходить на середину опасно – можно провалиться из-за неустойчивой поверхности. Глубина озера до сих пор не определена из-за большого скопления органических остатков.

История происхождения названия озера обросла несколькими легендами. Одна из них говорит, что когда-то здесь росла клюква, а журавли часто селились у водоема. Другая история связывает название с опасностью места — непроходимыми болотами, где люди иногда погибали. Более научное объяснение состоит в том, что из-за процессов гниения в воде накапливаются сероводород и углекислый газ, что усложняет жизнь для большинства водных организмов.

Как добраться до Мертвого озера

До этой локации можно добраться по железной дороге до Львова, а оттуда автобусом до села Дубина. От остановки нужно пройти в парк КПП и идти дальше пешком. Если ехать на собственном автомобиле, следует свернуть с трассы Киев-Чоп на село Дубина и ехать через мост над рекой Опир в КПП. Дорога местами неровная, будьте внимательны.

Озеро на карте

Ранее "Телеграф" писал о Вилле на "Кресте", который находится во Львове. Интересно, что ее называют не только архитектурной жемчужиной, но и средоточием многочисленных мистических историй и легенд.

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#Львовская область #Туризм #Озеро #Куда поехать