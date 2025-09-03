Интересные места Украины: на Житомирщине есть озеро-кит
"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать
Необычное озеро в форме кита и с островом посередине расположено посреди соснового леса в Житомирской области. Найти интересный водоем можно вблизи села Левки. К острову ведет мост.
Из областного центра сюда можно добраться и на велосипеде или автомобиле (18 км от Житомира, 3 км от села Левков). Особенно на этой живописной локации захватывает островок посреди озера, к которому ведет мостик длиной в несколько десятков метров. Локация интересна для посещения как зимой, так и летом, здесь гораздо меньше людей, чем у инстаграммного дома рыбака.
Фотографиями острова с высоты птичьего полета поделился на своей странице в Facebook житомирский фотограф Александр Олищук:
Если посмотреть на фото сверху, можно увидеть, что озеро по форме напоминает кита. Именно поэтому туристы и окрестили его как озеро-кит. Местные жители называют водоем Скифским озером, поскольку во время археологических раскопок в этой местности исследователи находили предметы быта эпохи скифов.
