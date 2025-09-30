Рыба гибнет, вода уходит: еще одно озеро на Хортице скоро может исчезнуть навсегда (фото)

До этого большое озеро Осокорово на Хортице исчезло по той же причине.

На острове Хортица в Запорожье может исчезнуть еще одно крупное озеро из-за экологической катастрофы, возникшей после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции в 2023 году. Озеро очень сильно обмелело, там осталось много рыбы, плавающей на поверхности водоема, что свидетельствует о недостатке кислорода в воде.

Что нужно знать:

Ранее таким же образом исчезло одно из самых больших озер Хортицы — Осокоровое озеро.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС Днепр выше по течению сильно обмелел

Экологии региона нанесен огромный ущерб

Тревогу поднял запорожский фотограф Юрий Батаев, сделавший несколько фотографий озера и опубликовавший их в социальных сетях. На фото можно увидеть большое количество рыбы, плавающей на поверхности воды. Проблема в том, что это свидетельствует об уменьшении общего водного объема озера — а потому рыбам не хватает кислорода.

"Такую картинку я уже видел на озере Осокоровое, что было на Хортице. Через небольшой промежуток времени озеро исчезло. Похоже, что последнее известное мне озеро, которое осталось на Хортице, тоже скоро исчезнет", — написал Батаев.

Фото: Юрий Батаев

Батаев не сказал, о каком именно озере идет речь. Но возможно, что это озеро Байда — оно было одним из самых больших на Хортице. В апреле "Телеграф" писал о том, что уровень воды там и в целом в Днепре упал на полтора метра. А в том году критически обмелели все три пруда в любимом парке запорожцев — Вознесеновском.

Это произошло из-за подрыва Каховской ГЭС — тогда уровень воды по ДнепроГЭС упал на 2,64 метра ниже нормы. Большинство прибрежных зон обмелело. Экология региона понесла огромный ущерб — многие территории вышли из-под воды, тысячи видов животных и растений потеряли ареал обитания и т.д. Ущерб от российского теракта эксперты сравнивают с ущербом от подрыва ядерного боеприпаса малой мощности — эффект тот же за исключением радиации.

Отметим, ранее "Телеграф" рассказывал, что среди городов Украины, оказавшихся без достаточного количества питьевой воды после подрыва Каховской ГЭС — Марганец. Сейчас здесь серьезные проблемы со снабжением питьевой водой.