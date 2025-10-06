Отек, рубцы и тусклый цвет кожи: как выглядел Виктор Ющенко после отравления

Виктор Ющенко пережил сложную реабилитацию и после отравления его лицо навсегда изменилось

Виктор Ющенко – третий президент Украины, бывший глава Нацбанка и один из символов Оранжевой революции. Во время предвыборной кампании в 2004 году он был отравлен, это покушение едва не стоило ему жизни и сильно повлияло на внешний вид политика.

Что нужно знать

В 2004 году Ющенко отравили диоксином — это покушение чуть не стоило ему жизни

Его организм был переполнен диоксином – уровень токсина превысил норму в тысячи раз

После отравления политик прошел болезненную реабилитацию, а его внешность изменилась навсегда

Что известно об отравлении Ющенко

В сентябре 2004 года Виктор Ющенко внезапно заболел неизвестным заболеванием, из-за чего сильно ухудшилось его здоровье. Он жаловался на тошноту, сильные головные и желудочные боли. Это вызвало подозрения об отравлении.

Виктор Ющенко. Фото: Getty Images

Случилось это после ужина с тогдашними украинскими чиновниками — Игорем Смешко, Владимиром Сацюком, Давидом Жванией. По мнению самого Ющенко, отравление произошло именно на этом ужине.

Через несколько дней Виктора Андреевича госпитализировали в клинику в Австрии. Там провели токсикологические исследования и подтвердили диоксиновое отравление. Ющенко прошёл курс лечения и детоксикации.

Виктор Ющенко к отравлению. Фото: Getty Images

Как выглядел Ющенко после отравления

В результате химического поражения значительно пострадали кожа, подкожные ткани и функции внутренних органов — в частности, печень и поджелудочная железа. Его кожа была покрыта высыпаниями, лицо опухло и стало неестественного серого цвета. Уровень диоксина в его крови превышал норму в 6 тысяч раз.

Виктор Ющенко после отравления. Фото: Getty Images

Виктор Ющенко после отравления. Фото: Getty Images

Реабилитация длилась несколько месяцев и включала специальную диету, гормональную терапию и другие процедуры восстановления печени и кожи. Виктор Ющенко пережил болезненные медицинские процедуры — организм буквально "очищали" от яда, который накапливался в жировых тканях.

Виктор Ющенко после отравления. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Садовой назвал ошибки Ющенко во время президентства. По мнению мэра Львова, ошибки были не только в формировании команды.