"Украина упустила ключевую возможность". Садовый назвал ошибки Ющенко во время президентства

Мэр Львова считает, что было немало ошибок и не только в формировании команды

Президентство каждого главы Украины имело свои ошибки, не только у Виктора Януковича. Так, например, Виктор Ющенко не правильно распределился кадрами и не только.

Об этом рассказывает мэр Львова Андрей Садовый в интервью "Украинской правде". По его словам, Ющенко допустил большую ошибку.

"Он привлек к работе людей, которые его и предали, и подставили. Потому что поставив Порошенко на СНБО, а Тимошенко на главу правительства, он создал бешеный батл", — объясняет Садовый.

И оба этих человека, по мнению Садового, разрывали Ющенко в разные стороны — мол, "давай на мою сторону". Еще одна ошибка – не привлечение западных инвесторов при том, что такая возможность была. К тому времени мир был готов инвестировать в Украину. А украинцы хотели: "А давайте сами приватизируем предприятия, а потом иностранцам будем за дорого продавать".

Виктор Ющенко

Ющенко с Тимошенко и Порошенко

Мэр Львова считает, что тогда был упущен уникальный момент. Было допущено много ошибок именно из-за кадров. На вопрос корреспондента, как бы Садовый описал стиль правления Ющенко, он ответил, что это было достаточно комфортно и без давления. Виктор Ющенко считал, что люди сами будут развиваться и будут брать ответственность за свои общины. Давление от его команды не было.

"Если вы спросите местное самоуправление из тех, кто тогда работал, у меня нет таких случаев, чтобы где-то было какое-то давления или другие вещи. То есть было комфортно", — резюмировал глава Львова.

