Набряк, рубці і тьмяний колір шкіри: як виглядав Віктор Ющенко після отруєння

Віктор Ющенко пережив складну реабілітацію і після отруєння його обличчя назавжди змінилося

Віктор Ющенко — третій президент України, колишній голова Нацбанку та один із символів Помаранчевої революції. Під час передвиборчої кампанії у 2004-му році його було отруєно, цей замах ледь не коштував йому життя і сильно вплинув на зовнішній вигляд політика.

Що потрібно знати

У 2004 році Ющенка отруїли діоксином — цей замах ледь не коштував йому життя

Його організм був переповнений діоксином — рівень токсину перевищив норму у тисячі разів

Після отруєння політик пройшов болісну реабілітацію, а його зовнішність змінилася назавжди

Що відомо про отруєння Ющенка

У вересні 2004 року Віктор Ющенко раптово захворів на невідоме захворювання, через що сильно погіршилося його здоров’я. Він скаржився на нудоту, сильні головні та шлункові болі. Це викликало підозри про отруєння.

Віктор Ющенко. Фото: Getty Images

Трапилося це після вечері з тодішніми українськими високопосадовцями — Ігорем Смешком, Володимиром Сацюком, Давидом Жванією. На думку самого Ющенка, отруєння сталося саме на цій вечері.

За кілька днів Віктора Андрійовича госпіталізували у клініку в Австрії. Там провели токсикологічні дослідження й підтвердили діоксинове отруєння. Ющенко пройшов курс лікування і детоксикації.

Віктор Ющенко до отруєння. Фото: Getty Images

Як виглядав Ющенко після отруєння

Унаслідок хімічного ураження значно постраждали шкіра, підшкірні тканини й функції внутрішніх органів — зокрема, печінка та підшлункова залоза. Його шкіра була вкрита висипаннями, обличчя набрякло і стало неприродного сірого кольору. Рівень діоксину в його крові перевищував норму в 6 тисяч разів.

Віктор Ющенко після отруєння. Фото: Getty Images

Віктор Ющенко після отруєння. Фото: Getty Images

Реабілітація тривала кілька місяців і включала спеціальну дієту, гормональну терапію та інші процедури для відновлення печінки та шкіри. Віктор Ющенко пережив болісні медичні процедури — організм буквально "очищали" від отрути, яка накопичувалася у жирових тканинах.

Віктор Ющенко після отруєння. Фото: Getty Images

