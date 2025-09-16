Жарил яичницу и убаюкал кота: журналист рассказал интересную историю из допрезидентской жизни Ющенко (фото)

Архивные воспоминания – каким был Ющенко за 3 года до назначения премьером

В сети появилось интересное фото третьего президента Украины почти 30-летней давности. Его автор – Ефрем Лукацкий, украинский фотожурналист, много лет фиксирующий исторические моменты нашей страны.

Воспоминания Лукацкого о далеком вечере 1996 года, проведенном в неформальной атмосфере с Виктором Ющенко, которым он поделился в сети, открывают читателю уникальный ракурс на одного из самых влиятельных политиков Украины.

Встреча с будущим президентом

В конце лета 1996 года автору посчастливилось побывать в квартире Марии Мицьо – американской журналистки и общественной деятельницы украинского происхождения. Там в кругу немногих журналистов присутствующие имели возможность пообщаться с Виктором Ющенко, который тогда занимал должность главы Национального банка Украины.

Ющенко готовит яичницу

Вечер начался с неожиданности: Ющенко сам предложил приготовить настоящую слобожанскую яичницу. Он надел фартук и собственноручно принялся за работу на кухне, демонстрируя простоту и открытость, далекие от публичных выступлений.

Это было время, когда Ющенко еще не занимал пост премьер-министра. Только через три с половиной года, в декабре 1999-го, парламент официально утвердил его на посту главы правительства, где, по словам автора статьи, он реализовал один из самых успешных периодов в истории независимой Украины.

Кот спит на спичке стула Ющенко

Лукацкий вспоминает, что Ющенко без эмоций и пафоса более шести часов объяснял сложные экономические вопросы, чертил схемы и отвечал на вопросы. Атмосфера была настолько спокойной, что даже пушистый белый кот, мурлыкавший рядом, наконец заснул на спинке его кресла.

Эта история – напоминание о том, что за кулисами больших государственных дел всегда стоят живые люди со своими привычками и простыми радостями, которые иногда открываются только в таких частных и искренних встречах.

