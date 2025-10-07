Новые партнерства и стратегические договоренности: NAUDI представила экспозицию инноваций украинского ОПК

В понедельник, 6 октября, в Киеве Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) провела демонстрационную экспозицию современных образцов вооружения и военной техники производства предприятий Ассоциации. К мероприятию присоединились 25 компаний-участников NAUDI.

Об этом говорится на странице Ассоциации Facebook. Отметим, что всего NAUDI объединяет 120 ведущих частных производителей вооружения.

Среди участников экспозиции были такие компании Kvertus, Украинская Бронетехника, "Око Камера", Ukrspecsystems, "ДЕВИРО", Altair Technologies, "Системный Электронный Экспорт", "Ребел Груп", "Вингс энд Квадро", "Юэй Дефенс", "Реформ", "Реформ", TAF Indust "Иннатекс", "Термал Вижн Текнолоджис", "Украинские беспилотные технологии", "Диджитал Дем", L7 Simulators, "Автотранспортник", UKRTAC, "Радионикс", "BTRY. Энерджи".

Среди гостей — руководители центральных органов власти, народные депутаты Украины, представители посольств стран-партнеров, иностранных производителей вооружения и оборонных ассоциаций.

Мероприятие открыл Председатель NAUDI Сергей Пашинский. В своем выступлении он отметил растущую роль частного оборонно-промышленного сектора, который обеспечивает критически важные потребности Сил обороны Украины.

Сергей Пашинский

"Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины — крупнейшее объединение частных предприятий, насчитывающее более 120 компаний. В прошлом году объем реализации продукции превысил 3 миллиарда евро. Наши предприятия производят практически всю линейку вооружения – от FPV-дронов до тяжелой артиллерии, систем РЭБ и ПВО. Мы быстро реагируем на запросы фронта и именно такая гибкость делает украинский ОПК действенным и конкурентным", — подчеркнул Сергей Пашинский.

Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии и призвал к усилению технологической кооперации:

"Война с Россией вступила в затяжную фазу, и выиграет ее тот, кто эффективнее всего использует человеческие, финансовые и интеллектуальные ресурсы. Я призываю наших партнеров искать точки пересечения — технологические, конструкторские, научные — где украинский опыт и ваши компетенции могут создавать реальные результаты на поле боя".

К участникам мероприятия также обратился главный исполнительный директор британской оборонной торговой ассоциации ADS Group Кевин Кравен.

"Для меня большая честь быть сегодня здесь, в Украине. Наша ассоциация объединяет более 1600 компаний, из которых более 900 работают в сфере обороны. За последние полтора года мы организовали около 70 визитов британских компаний в Украину и приняли украинские делегации в Великобритании. Мы стремимся расширять это сотрудничество и создавать динамическую экосистему, которая будет производить лучшие продукты для обороны и безопасности", – отметил он.

Кевин Кравен

NAUDI добавляет, что демонстрационная экспозиция стала важной платформой по укреплению международного сотрудничества, привлечению новых инвестиций и обсуждению перспектив развития частного сектора оборонно-промышленного комплекса Украины.

Запад подтвердил, что украинские производители способны не только обеспечивать потребности собственной армии, но и вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности демократического мира.