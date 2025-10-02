Украина может получить ракеты Barracuda: что это за оружие и до каких объектов РФ она может потенциально дотянуться (карта)

Может ли дешевое американское оружие уничтожить промышленность, которая приносит России миллиарды

Соединенные Штаты рассматривают возможность усилить военную помощь Украине — речь идет не только о Tomahawk, но и о новой крылатой ракете Barracuda и важных разведывательных данных. Последствия такой передачи могут изменить подход к поражению энергетических и промышленных целей в глубине России.

The Wall Street Journal пишет: целью таких ударов является лишение России нефтяных доходов, что выгодно и для Вашингтона, и для Киева. "Телеграф" выяснил, что известно о "Барракуде" и до каких критически важных для кошелька российского бюджета предприятий она не может дотянуться.

Можно собрать отверткой: что известно о ракете

Впервые о запуске производства ракет "Барракуда" стало известно чуть больше года назад: аккаунт американской компании "Anduril Industries" опубликовал пост с подписью "Запуск продукта, который действительно нужен Америке. Скоро. Не изготовлен в Китае".

Пока известно о существовании трех модификаций семейства — Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500.

Barracuda-100:

Дальность: около 222 км;

Боевая часть: 16 кг ;

; Платформы запуска: наземные пусковые установки, система Rapid Dragon, вертолеты Boeing AH-64 Apache и Bell AH-1Z Viper.

Ракета "Barracuda-100"/Сайт компании Anduril

Barracuda-250:

Дальность: около 370 км;

Боевая часть: та же, что у Barracuda-100 ( 16 кг );

); Платформы запуска: исключительно воздушный запуск – внутренний отсек F-35 или внешний подвес F-15E, F-16, F/A-18.

Как выглядит ракета "Barracuda-250"/Сайт компании Anduril

Barracuda-500

Дальность: около 926 км;

Боевая часть: 45 кг;

Платформы запуска: F-15, F-16, F/A-18, F-35 и бомбардировщики (внешний/внутренний подвес в зависимости от платформы).

Ракета "Barracuda-500", дальность полета которой составляет 900 км.

Семейство крылатых ракет Barracuda позиционируется как "взлом парадигмы" — концепция делает ставку на простоту конструкции и масштабируемость. Вместо дорогих комплектующих и сложных линий производства предлагают более дешевые материалы, меньше деталей и более короткие сроки изготовления: в промо-материалах даже показана условная сборка отверткой и гаечным ключом.

И действительно: единица Barracuda-500 оценивается примерно в 216,5 тыс. дол., в то время как, по данным американской прессы, одна ракета ATACMS стоит около 1 млн дол., Storm Shadow/SCALP EG – около 2,5 млн дол., а Tomahawk – ориентировочно 4 млн дол..

То есть за сумму, которую стоит один Tomahawk, можно купить почти 18-19 Barracuda, по цене одного Storm Shadow – около 11-12, а за стоимость ATACMS – примерно 4-5 единиц Barracuda.

Заместитель гендиректора компании по производству РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии "Телеграфу" говорит, что больше внимания следует обращать не на цену изделия, а на его производительность.

Мы в этом плане идем на поводу у россиян. Мол, вот они создали дешевый дрон, который модернизировали, и все берут с этого пример. Но поверьте, тремя ракетами "Томагавк" гораздо больше можно сделать Анатолий Храпчинский

Анатолий Храпчинский/Facebook-страница

Если компания-производитель готова предоставлять большое количество таких ракет, отказываться Украине Украина не стоит. Однако есть и фактор переучения личного состава, о котором не стоит забывать.

"Нужно понимать, как мы их будем применять, из чего мы будем запускать и не будем ли мы отвлекаться на переподготовку очередную для того, чтобы их использовать. У нас уже есть возможность использовать ShadowStorm, у нас есть возможность использовать ATACMS", – отмечает эксперт.

Расширяющаяся по миру мода на дешевое оружие приводит к тому, что каждые полгода меняются технические характеристики определенных видов вооружения.

"Потому что, условно, мы используем китайские модули, а не создаем свои широкополосные. Понятно, что идет война с большим врагом, которую мы пытаемся выиграть, поэтому мы вынуждены делать такие действия. Но пора делать уже дальновидные шаги", — говорит Храпчинский.

Москва останется без бензина? Куда долетит "Барракуда"

Очевидно, что для реализации дальнобойных ударов внутрь России Украина будет наиболее заинтересована именно в последней модификации ракеты: Barracuda-500. "Телеграф" собрал информацию об объектах инфраструктуры, попадающих в радиус впечатления этого оружия.

Зона поражения ракеты охватывает значительную часть европейской территории России. Речь идет не только о приграничных регионах — Курске, Белгородской и Воронежской области, но и о более глубоких территориях Центрального федерального округа (Москва, Тула, Рязань, Калуга, Смоленск) и части Приволжского (Нижний Новгород, Самара).

До каких областей России может долететь ракета Barracuda-500.

Эти регионы формируют основу российской промышленности: здесь расположены предприятия машиностроения и оборонки, металлургии, химии, энергетики, автомобилестроения, текстиля и пищевой промышленности. Они снабжают топливом, комплектующими, боеприпасами и другими товарами как внутренний рынок, так и экспорт. Поражение критических объектов в этих областях может иметь системный эффект: от перебоев в поставках для армии до потерь в ключевых экспортных статьях, что прямо сказывается на доходах бюджета РФ.

Один из ключевых энергетических узлов России — НПЗ "NORSI" в городе Кстово (Нижнегородская область). Завод перерабатывает нефть, поступающую из Западной Сибири и Татарстана по двум магистральным нефтепроводам, и выпускает широкий спектр продукции — от бензина и дизельного топлива до авиационной керосина.

Территория "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" на снимке из космоса, 2021 год

По мощности он является одним из самых больших в России: более 17 млн тонн нефти в год, или 340 тыс. баррелей в сутки.

В 2023 году именно здесь произвели более 11% всего бензина страны, а также около 6,4% дизельного горючего, 5,6% мазута и 7,4% авиационного горючего.

Часть продукции напрямую поставляется в Московский регион, что делает завод критическим для обеспечения топливом наиболее населенного и экономически значимого центра РФ.

Костромская ГРЭС в городе Волгореченск – одна из мощнейших тепловых электростанций России и ключевой энергетический узел Центрального федерального округа. Она расположена на правом берегу Волги и обеспечивает более 90% выработки электроэнергии области.

Территория Костромской ГРЭС

Станция состоит из девяти энергоблоков: четыре по 300 МВт, четыре по 330 МВт и один гигантский блок на 1200 МВт – самый большой в мире среди газовых турбин. Совокупная установленная мощность делает Костромскую ГРЭС третьей по масштабу России и первой в Центральном регионе по показателю установленной мощности.

Ее значение сложно переоценить: электроэнергия от станции питает как бытовые нужды области, так и предприятия машиностроения, металлургии и химической промышленности в регионе.

Конструкторское бюро приборостроения в Туле – инженерный и производственный центр, стоящий за рядом ключевых российских образцов: зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1", зенитно-пушечные "Тунгуска", ПТРК "Корнет" и корректируемые боеприпасы "Краснополь-M".

Центральный корпус бюро в Туле

Кроме серийного производства, КБП отвечает за модернизацию существующих образцов и поставку комплектующих для большого парка техники — то есть его работа напрямую определяет темп восстановления и поддержания боевой способности подразделений.

Украина – не Техас. Почему строить надежды рано

Важные объекты критической инфраструктуры, о которых идет речь выше, имеют значительную площадь и усиленную защиту. И даже понимание, что для выведения объекта из строя, иногда достаточно повредить или разрушить какую-то часть предприятия, не дает уверенности, что при сравнительно небольшой боевой части эту задачу ракете удастся выполнить.

Анатолий Храпчинский отмечает, что эти ракеты до сих пор не стоят на вооружении армии США, они находятся на испытании, поэтому говорить о них пока стоит только в рамках "возможно".

Задачи, которые эти ракеты могут выполнять – точечные удары с небольшой полезной нагрузкой. То есть, сравнивать с задачами, которые могла бы выполнять Томагавки – неправильно Анатолий Храпчинский

Анатолий Храпчинский/Facebook-страница

Речь идет об уничтожении точечных составов, самолетов, хотя такие задачи могут быть реализованы только в случае одновременного запуска большого количества таких воздушных целей.

"Внешний вид дает понимание, что ракета, скорее всего, малозаметна для радиолокационных систем. Безусловно, они будут говорить о том, что они используют сверхмалую высоту пролета и обхода рельефа для того, чтобы быть опять-таки незамечено на классических системах радиолокации. Но вопрос: если она будет соответствовать своим очень техническим. сразу же производить большое количество?", – говорит Храпчинский.

Учитывая, что эти ракеты все еще находятся на испытании, следует учитывать и тот фактор, что условные техасские полигоны, где созданы условные системы противодействия, средства электронной борьбы, далеко не всегда соответствуют условиям нашей войны.

"Еще вопрос: платформа пуска: на каких самолетах мы можем имплементировать, нужно ли дополнительно переоборудовать имеющиеся? А какое программное обеспечение? В общем, со своей точки зрения, я бы сейчас не строил больших надежд", — замечает эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что системные удары Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам в РФ уже приводят к перебоям со снабжением горючего в регионы. Это сказывается на транспортировке продуктов питания и усложняет своевременное проведение сезонных сельскохозяйственных работ. На этом фоне девальвация рубля и рост цен на продукты усиливают социальное напряжение, что создает дополнительные опасности для внутренней стабильности страны.