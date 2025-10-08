Государство тратит миллионы на просмотр "порно"? Небитов объяснил зачем

Полиция, покупая "интересный" контент, действительно выполняет свою работу, объяснял заместитель главы НПУ

Издание "Экономическая правда" подсчитало, что с 2022 года власти могли потратить примерно 5 млн гривен на судебные заседания по делам с распространителями "пикантных" фото и видео, осудив в общей сложности менее 300 человек. Такая же сумма, как утверждается, была потрачена на экспертизу "клубнички", но эти расходы переводят на осужденных лиц.

Из бюджета Украины тратятся миллионы гривен на просмотр экспертами "взрослого контента", которые должны подтвердить "безнравственность" фото и видео, чтобы человек, распространяющий порно, получил справедливый приговор в суде. Заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Андрей Небитов ранее объяснял в интервью "Телеграфу", зачем правоохранители осуществляют "контрольные закупки" материалов "интересного" содержания.

Он отмечал, что согласно ст. 301 Уголовного кодекса, изготовление, сбыт или распространение порнографических материалов является правонарушением, за которое возлагается соответствующая ответственность. Поскольку одной из основных обязанностей полиции является противодействие уголовным правонарушениям, в этом контексте правоохранители просто выполняют свои обязанности.

Оперативная закупка запрещенного контента является разновидностью контроля за совершением преступления, регламентирующего статью 271 Уголовного процессуального кодекса.

Если проще, то это инструмент получения улик в расследовании. И она не означает, что полицейский получает сексуальные услуги, — подчеркнул Андрей Небитов.

В Украине, пояснил он, разрешен именно эротический контент. Телевидение дает доступ к пересмотру эротического контента при условиях, предусмотренных Законом Украины "О медиа", в стране работают стриптиз-клубы и специализированные магазины товаров сексуального назначения, то есть секс-шопы. Поэтому важно разделять "эротический контент" и "порно", потому что именно за последнее сегодня предусмотрена ответственность, подчеркнул начальник криминальной полиции.

В большинстве стран мира коммерческое порно введено в легальное обращение, которое контролирует государство. Власти выдают лицензии на соответствующую деятельность, регистрируют ее, обеспечивают механизмы защиты лиц, участвующих в создании контента, получая за это награду в виде честных налогов. Так же, подчеркнул полицейский, введены четкие механизмы ответственности за нарушения в этой сфере, в частности, за различные сопутствующие преступления – от порномести и распространения порно без согласия изображенного в нем лица до нарушения авторских прав и даже торговли людьми.

"Считаю, что это один из хороших примеров цивилизованного решения этого вопроса без хейта и обвинений", — отмечал заместитель председателя Национальной полиции Украины.

