Мумия в трамвае: во Львове пассажиры наткнулись на необычную находку (видео)

В одном из львовских трамваев пассажиры наткнулись на неожиданную находку — мумифицированный труп кота. Он лежал на полу прямо между сидениями.

Соответствующее видео было опубликовано в украинском паблике в Telegram. На кадрах видно, что от кота остались лишь кости и высохшая кожа.

Что интересно, тело животного должно было пролежать довольно долгое время в трамвае, чтобы превратиться в мумию. То есть, остаться незамеченным оно фактически не могло.

"Телеграф" решил узнать у искусственного интеллекта, при каких условиях могла произойти мумификация трупа кота в трамвае. ИИ ответил, что такое явление было бы возможным, если бы трамвай был заброшенным и стоял в сухом месте, которое, к тому же, хорошо проветривается.

Время, необходимое для мумификации, может составлять от пары недель до года, в зависимости от условий. Но есть важный нюанс — вентиляция и перепады температуры внутри работающего трамвая дают неблагоприятные условия для мумификации тела кота. Для этого процесса нужна постоянная сухость.

Таким образом, ИИ полагает, что мумификация в условиях работающего трамвая практически невозможна, да и тело не смогло бы оставаться столько времени незамеченным. Однако появление этой жуткой находки в общественном транспорте все же остается неизвестным.

