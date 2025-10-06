Укр

Думал, что нашел амулет. Украинец показал загадочную находку, что это на самом деле (фото)

Елена Руденко
Читати українською
Украинцы находят в земле артефакты Новость обновлена 06 октября 2025, 12:53
Украинцы находят в земле артефакты. Фото Коллаж "Телеграф"

Ранее этот предмет был достаточно распространенным

В Украине нашли интересный металлический предмет. Мужчина попросил помощи с установлением его назначения, он предположил, что это амулет.

Украинец показал свою находку в Facebook-группе "Копачі України у пошуках скарбів". В комментариях знатоки объяснили, что найденная вещь — застежка для старинной книги, так называемый крючок или клямер.

Фрагмент застежки от старинной книги
Украинец нашел фрагмент застежки от старинной книги
Застежка от книги
Застежка напомнила украинцу кулон-амулет

Для чего на книгах делали застежки

Обычно их использовали для рукописных книг, часто на пергаменте. Застежка защищала книгу от влаги, пыли и перепадов температуры.

Книга с застежкой
Старинная книга с застежкой

Найденная украинцем застежка, вероятно, является частью, которая крепилась к обложке книги. За нее цеплялся ремешок или металлическая полоска со второй части обложки.

Книга с застежками
Некоторые книги имели по две застежки

Застежки являлись очень распространенным элементом в средневековых и ранних печатных книгах. Они имели массивный переплет, как правило, на деревянной основе, обтянутый кожей. Особенно ценные книги украшали металлическими пластинами, резьбой, драгоценными камнями.

Застежка состояла из нескольких частей:

  • Штифт/планка/петля
  • Лента/ремень из кожи или металлическая полоса, прикрепленная к корню (боковой части)
  • Крючок/клямер (именно его нашел украинец) или другой фиксатор

Как рассказывал "Телеграф", мужчина удивил сеть древнейшей находкой. У него и представления не было, что нашел.

