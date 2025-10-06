Думал, что нашел амулет. Украинец показал загадочную находку, что это на самом деле (фото)

Ранее этот предмет был достаточно распространенным

В Украине нашли интересный металлический предмет. Мужчина попросил помощи с установлением его назначения, он предположил, что это амулет.

Украинец показал свою находку в Facebook-группе "Копачі України у пошуках скарбів". В комментариях знатоки объяснили, что найденная вещь — застежка для старинной книги, так называемый крючок или клямер.

Украинец нашел фрагмент застежки от старинной книги

Застежка напомнила украинцу кулон-амулет

Для чего на книгах делали застежки

Обычно их использовали для рукописных книг, часто на пергаменте. Застежка защищала книгу от влаги, пыли и перепадов температуры.

Старинная книга с застежкой

Найденная украинцем застежка, вероятно, является частью, которая крепилась к обложке книги. За нее цеплялся ремешок или металлическая полоска со второй части обложки.

Некоторые книги имели по две застежки

Застежки являлись очень распространенным элементом в средневековых и ранних печатных книгах. Они имели массивный переплет, как правило, на деревянной основе, обтянутый кожей. Особенно ценные книги украшали металлическими пластинами, резьбой, драгоценными камнями.

Застежка состояла из нескольких частей:

Штифт/планка/петля

Лента/ремень из кожи или металлическая полоса, прикрепленная к корню (боковой части)

Крючок/клямер (именно его нашел украинец) или другой фиксатор

