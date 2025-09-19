Украинец нашел два загадочных "камешка". Им может быть сотня лет (фото)

Мужчина нашел интересную вещь и показал в сети

Украинцам порой встречаются интересные находки — от "артефактов" времен СССР до загадочных фрагментов непонятного происхождения. Мужчина попросил идентифицировать то, что он нашел – находка похожа на кусочек камня.

Украинец показал свою находку в Facebook-группе "Копачі України у пошуках скарбів". Он нашел два довольно тяжелых фигурных кусочка серого цвета, сверху, добавил мужчина, фрагменты будто посеребренные.

Вот что нашел украинец

В комментариях пользователи поделились предположениями, что это могло быть. Кто-то предположил, что это часть ременной накладки. Другой пользователь предположил, что это фрагмент декоративной накладки или элемент отделки. Возможно, добавил он, от книги, ящика или какой-нибудь другой деревянной или кожаной вещи.

Еще один член группы показал фото очень похожей вещи, но из металла. По внешним признакам, это может быть рукояткой, частью декора или фрагментом какого-нибудь старинного орудия или изделия. Это может быть частью рукоятки ножа или меча, мебели или какого-нибудь инструмента.

Подобный фрагмент показал и другой коллекционер

Автор находки согласился, что его фрагмент похож на это. Возможно, если его почистить, этот "кусочек камня" также окажется металлическим.

