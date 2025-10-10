Дом, который видел и балы, и детские слезы: что скрывает дворец на Пекарской (фото)

От дворца до интерната: как изменялось лицо здания на Пекарской за полтора столетия.

На улице Пекарской, 19 во Львове стоит здание, до сих пор сохранившее роскошь прошлых веков, но известное как школа-интернат №102. Ее история — это путь от дворянского дворца до учебного заведения, где учатся дети с умственными недостатками.

Бывший дворец Семенских-Левицких построен до 1849 года по проекту архитектора Фридерика Баумана по заказу графа Константина Семенского. Его сын, Вильгельм Станислав — тайный советник императорского двора и кавалер Мальтийского ордена — в 1870-х годах предоставил зданию роскоши французского барокко. Во время реконструкции 1891-1894 годов архитекторы Иван Левинский и Ян Томаш Кудельский сменили фасад в стиле II Французской империи, а скульптор Петр Виталис Гарасимович украсил интерьеры мрамором, лепниной и декоративными панно. Дворец поражал анфиладным залом, где стояли две мраморные колонны, и витражами, наполнявшими помещение цветным светом.

Дворец Семенских-Левицких

В 1934 году дворец открыл новую страницу истории – сюда перенесли филиал Украинской академической гимназии из Народного дома. Архивные документы того времени свидетельствуют: для гимназии это было "решение счастливым и полезным", ведь здание имело солнечный двор, часовню и пространство, пригодное для воспитания молодежи. Именно здесь учился Владимир Щигельский (Бурлака) – командир УПА на Закерзонне, о котором напоминает мемориальная доска на фасаде.

После второй мировой войны, в 1947 году, в стенах дворца открыли вспомогательную школу для детей с особыми образовательными потребностями. Впоследствии она превратилась в интернат №102. Несмотря на перестройки, здание сохранило свое архитектурное ядро — симметричный фасад с высокими мансардами, арковыми окнами, декоративной решеткой и старинными воротами.

Интернат до сих пор производит впечатление таинственного дворца.

Однако из-за советских перестроек от прежней роскоши внутри почти ничего не осталось. В 1950-х годах изразцовые печи разобрали, настенные росписи зарисовали масляной краской, а большой витраж — охотничья сцена со всадником — был уничтожен случайно: ученик, бросив ботинком, разбил стекло вдребезги. Впоследствии на его месте установили типичный советский "витраж" с пионерами и трубами, который в 1990-х исчез так же незаметно, как и появился.

