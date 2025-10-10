Дім, який бачив і бали, і дитячі сльози: що приховує палац на Пекарській (фото)

Від палацу до інтернату: як змінювалося обличчя будівлі на Пекарській за півтора століття.

На вулиці Пекарській, 19 у Львові стоїть будівля, що досі зберегла розкіш минулих століть, але наразі відома як школа-інтернат №102. Її історія — це шлях від шляхетського палацу до навчального закладу, де вчаться діти з розумовими вадами.

Колишній палац Семенських-Левицьких зведено до 1849 року за проєктом архітектора Фридерика Баумана на замовлення графа Костянтина Семенського. Його син, Вільгельм Станіслав — таємний радник цісарського двору й кавалер Мальтійського ордену — у 1870-х роках надав будівлі розкоші французького бароко. Під час реконструкції 1891–1894 років архітектори Іван Левинський та Ян Томаш Кудельський змінили фасад у стилі ІІ Французької імперії, а скульптор Петро Віталіс Гарасимович оздобив інтер’єри мармуром, ліпниною та декоративними панно. Палац вражав анфіладною залою, де стояли дві мармурові колони, і вітражами, що наповнювали приміщення кольоровим світлом.

Палац Семенських-Левицьких

У 1934 році палац відкрив нову сторінку історії — сюди перенесли філію Української академічної гімназії з Народного дому. Архівні документи того часу свідчать: для гімназії це було "рішення щасливе й корисне", адже будівля мала сонячний двір, каплицю й простір, придатний для виховання молоді. Саме тут навчався Володимир Щигельський (Бурлака) — командир УПА на Закерзонні, про якого нагадує меморіальна дошка на фасаді.

Після Другої світової війни, у 1947 році, у стінах палацу відкрили допоміжну школу для дітей з особливими освітніми потребами. Згодом вона перетворилася на інтернат №102. Попри перебудови, будівля зберегла своє архітектурне ядро — симетричний фасад із високими мансардами, арковими вікнами, декоративними ґратами та старовинною брамою.

Інтернат досі справляє враження таємничого палацк

Проте через радянські перебудови від колишньої розкоші всередині майже нічого не залишилося. У 1950-х роках кахельні печі розібрали, настінні розписи замалювали олійною фарбою, а великий вітраж — мисливська сцена з вершником — був знищений випадково: учень, кинувши черевиком, розбив скло на друзки. Згодом на його місці встановили типовий радянський "вітраж" із піонерами та сурмами, який у 1990-х зник так само непомітно, як і з’явився.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія в Харкові зруйнувала старовинну будівлю фармацевтичного університету. Там розміщувалась адміністративна будівля.