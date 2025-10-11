У россиян новая тактика ударов, чтобы оставить Украину без света: в Минэнерго раскрыли детали

Россия подкорректировала тактику обстрелов. Если раньше накануне зимы агрессор бил по крупным объектам в разных регионах, то теперь выбирает для террора локальную энергетическую сеть.

Вместо тотальных одновременных обстрелов энергетической сети, как ранее во время вхождения страны в отопительный сезон, сейчас Россия наносит целенаправленные удары по регионам. Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил первый замминистра энергетики Артем Некрасов.

Он напомнил, что 2–3 года тому назад враг одновременно отрабатывал по большим объектам передачи. Сейчас же россияне пытаются нанести ущерб от региона к региону.

Украинская сторона в свою очередь пытается использовать все возможные ресурсы для быстрого ремонта поврежденных энергообъектов, привлекая местные администрации, МЧС и аварийные бригады.

За время войны, отметил чиновник, украинские энергетики научились в кратчайшие сроки восстанавливать разрушенную вражескими ударами энергетическую инфраструктуру, но на скорость ремонтных работ и их сроки также будет влиять и непосредственное количество и масштаб новых атак.

Сейчас аварийные бригады отработали практически во всех регионах, — отметил Некрасов.

Напомним, "Телеграф" писал, что в ночь на пятницу, 10 октября, Россия устроила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В столице и девяти областях страны возникли перебои со светом.