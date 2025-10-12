"Гордон покусал": украинцев рассмешило предсказание Юлии Тимошенко об окончании войны с РФ (видео)

В украинском информационном пространстве время от времени возникают разговоры о том, что война между Украиной и Россией якобы "приближается к концу"

Политики и блогеры используют заявления о якобы скором мире для увеличения просмотров, поскольку оптимистичные прогнозы больше по душе аудитории, чем реалистичные и пессимистические. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время интервью "Украинскому радио" заверила, что вскоре в стране воцарится мир.

"Я, например, зная информацию, верю, что завершение этой войны не за горами. И мы все очень на это надеемся и все для этого работаем", — сказала политик.

Впрочем, ее слова только насмешили сеть. Пользователи уверены, что в лидера "Батькивщины" либо вселился журналист Дмитрий Гордон, который сам не раз "ванговал" мир с Россией, либо он ее "покусал", ведь разница между "знаю" и "верю" очень велика.

Комментарии в соцсети

Комментарии в соцсетях

Комментарии в соцсетях

Комментарии в соцсетях

Комментарии в соцсетях

Следует отметить, что даже сам Гордон не взял на веру "предсказание" народной избранницы.

Комментарий Гордона

Напомним, "Телеграф" писал, как глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что война в Украине вполне может закончиться дипломатическим путем. Более того, по его мнению, это может произойти довольно скоро.

Следует также напомнить, что российский математик-историк Григорий Кваша ранее высчитал, что полномасштабная война в Украине может закончиться в 2025 году. Вычисления этой даты основываются на цикличности исторических событий.