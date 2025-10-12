"Гордон покусав": українців розсмішило передбачення Юлії Тимошенко про закінчення війни з РФ (відео)

В українському інформаційному просторі інколи виникають розмови про те, що війна між Україною та Росією нібито "наближається до завершення"

Політики та блогери використовують заяви про мир, який начебто скоро станеться, для збільшення переглядів, оскільки оптимістичні прогнози більше до душі аудиторії, ніж реалістичні та песимістичні. Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час інтерв'ю "Українському радіо" запевнила, що невдовзі в країні запанує мир.

"Я, наприклад, знаючи інформацію, вірю, що завершення цієї війни не за горами. І ми усі дуже на це сподіваємося і всі для цього працюємо", — сказала політикиня.

Утім, її слова лише насмішили мережу. Користувачі впевнені, що у лідерку "Батьківщини" або вселився журналіст Дмитро Гордон, який сам не раз "вангував" мир з Росією, або він її "покусав", адже різниця між "знаю" та "вірю" дуже велика.

Варто зазначити, що навіть сам Гордон не узяв на віру "передбачення" народної обраниці.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що війна в Україні цілком може закінчитись дипломатичним шляхом. Ба більше, на його думку це може статись досить скоро.

Варто також нагадати, що російський математик-історик Григорій Кваша раніше вирахував, що повномасштабна війна в Україні може закінчитися 2025 року. Обчислення цієї дати ґрунтуються на циклічності історичних подій.