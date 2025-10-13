Здесь хранится копия знаменитой Черной Мадонны: где можно увидеть икону, которую дважды благословил Папа Римский

На живописной Ясной Горе в Прикарпатье расположена одна из самых древних и уважаемых святынь Украины – Гошевский монастырь Отцов Василиан

Уже более 450 лет эта обитель привлекает паломников со всей Украины и диаспоры, которые направляются сюда, чтобы помолиться перед чудотворной иконой Гошевской Божьей Матери. За века своего существования монастырь пережил татарские набеги, масштабные пожары, советские преследования и военные лихолетья, но каждый раз возрождался из пепла благодаря несокрушимой вере украинского народа.

История этой святыни полна удивительных легенд о чудесах и исцелениях, уникальных архитектурных решениях и трагических испытаниях. Сегодня Гошевский монастырь имеет статус базилики, подтвержденный благословением Папы Римского, и остается одним из важнейших религиозных центров не только Украины, но и всего мира.

Валилианский монастырь на Ясной Горе

Древняя история монастыря

Первое письменное упоминание о селе Гошев датируется 1464 годом, но сам монастырь мог возникнуть гораздо раньше – в урочище "Красный Делок" (позднее переименованном в "Черный Делок"), где жили монахи-отшельники, искавшие уединение для молитвы.

В 1570 году здесь построили первые деревянные церковь и монастырь. Однако уже в XVII веке святыню постигла первая большая трагедия – во время набега крымские татары сожгли здания, а монахов жестоко убили. Возрождение произошло в 1629 году благодаря Евстахию Шумлянскому – сначала жертвователю, а впоследствии и самому монаху обители.

Часовня в монастыре

Во второй половине XVII века монастырь перенесли на Ясную Гору, надеясь на большую безопасность. Но судьба снова оказалась суровой: в 1762 году масштабный пожар уничтожил большинство построек. Именно тогда игумен Иосафат Ленчевич, по преданию, получил видение от Божьей Матери, которая побудила его восстановить святыню. Собрав средства от верующих, в 1771 году монастырь отстроили, а в 1842 году возвели более крупный каменный храм, который служит и по сей день.

Гошевский монастырь сегодня

Сложные испытания советских времен

В 1950 году монастырь закрыли советские власти. Монахов арестовали и отправили в лагеря, а святыни разграбили или уничтожили. Судьба оригинальной чудотворной иконы остается тайной – существует много версий: от перевозки в Сибирь до вывоза за границу. Некоторые верят, что икону спрятали благочестивые люди, надеясь на лучшие времена.

фото первой половины 20 века

Даже в годы преследований монастырь оставался местом тайного паломничества. В 1970-х годах в кельях разместили рабочих военного завода, но это не остановило верующих, которые приходили помолиться.

Среди местных преданий сохранилась предостерегающая история о человеке, который срезал железные кресты с куполов монастыря и сдал их на металлолом. За вознаграждение он купил автомобиль, но вскоре погиб в ДТП. Люди восприняли это как предупреждение против надругательства над святыней.

Возрождение и современность

С начала 90-х годов началось возрождение монастыря. Благодаря пожертвованиям верующих из Украины и диаспоры, а также помощи европейских экспертов, святыню вернули к жизни.

Современный облик монастыря

Был восстановлен храм, проведена профессиональная реставрация старинных полотен XVIII века и созданы новые художественные работы, украсившие интерьер. Монастырь снова стал духовным центром региона.

Уникальные особенности Гошевского монастыря

Гошевский монастырь отличается не только своей многовековой историей, но и уникальными архитектурными деталями. Особый интерес вызывает солнечные часы, нарисованные на задней стене храма. При ясной солнечной погоде тень стрелки часов точно показывала время в течение дня, что было настоящей новинкой и чудом для того времени. Кроме того, к монастырю принадлежат пять больших колоколов, подаренных мирянами, самый большой из которых весит 1500 кг, а самый маленький – 500 кг.

Колокола в Гошевском монастыре

Другой ценностью монастыря есть его богословская библиотека, где хранились украинские книги, газеты и журналы, которые выходили в Галиции с 1848 года. К сожалению, значительная часть библиотеки была утрачена в 1944 году из-за пожара во время войны.

Иконостас в храме Преображения Господня

Архитектура монастыря также отличается многими интересными деталями: изысканный иконостас, уникальная проповедница в виде рыбацкой лодки с фигурами апостолов Петра и Андрея – "ловцов человеческих душ", что было архитектурной инновацией для греко-католических церквей.

Интерьер храма Преображения Господня

Легенды и чудеса Гошевской Божией Матери

Особой святыней монастыря есть чудотворная икона Гошевской Божией Матери – копия знаменитой Ченстоховской иконы, которую в начале XVIII века привез местный шляхтич Андрей Шугай. По легенде, икона пережила пожар, оставшись невредимой, и даже "плакала", что засвидетельствовали многочисленные очевидцы. Эту икону митрополит Лев Шептицкий официально провозгласил чудотворной.

Гошевская чудотворная икона Пресвятой Богородицы (первая пол. XVIII ст., копия)

За столетия ее истории были зафиксированы сотни чудесных исцелений, в частности одна из самых известных историй – спасение мертворожденного ребенка Марией Кульчицкой в XVIII веке. Паломники до сих пор идут в монастырь с молитвами об исцелении души и тела, надеясь на заступничество Пресвятой Богородицы.

Во время тревожных событий Второй мировой войны, когда Красная армия обстреливала немецкий гарнизон, расположенный на Ясной Горе, монастырь и церковь подверглись сильным повреждениям от пожара. Однако одной из стен храма, на которой висела Гошевская чудотворная икона Божьей Матери, удалось устоять, а монахи, которые в те страшные времена просили заступничества Пресвятой Богородицы, были спасены. Старожилы села вспоминают это событие как настоящее чудо, сохранившее святыню среди руин.

Часовня в Гошевском монастыре

К сожалению, в послевоенный период жизнь обители усложнилась: в 1950 году монастырь был закрыт, а его здания перепрофилированы в приют для детей. В это время загадочно исчезла оригинальная икона – существует много версий относительно ее судьбы: одни говорят, что ее вывезли в Сибирь, другие – что вывезли за границу.

Шествие с Гошевской Богородицей. Август 1989г. Фото из архива Галины Савки

С установлением духовного возрождения монах и иконописец Ювеналий Мокрицкий посвятил несколько лет воспроизведению копии Гошевской иконы Божией Матери в Риме. Эту копию освятил Папа Иоанн Павел ІІ, после чего она вернулась в Украину

В 2009 году произошло знаковое событие: Папа Римский Бенедикт XVI лично благословил и освятил золотые короны для иконы Гошевской Божией Матери. После этого монастырь получил почетный статус базилики.

Икона в храме Преображения Господня

Гошевскую чудотворную икону Божией Матери чтят каждый год 5 августа. В этот день проходят торжественные празднования в честь иконы в Гошевском монастыре. Эта дата связана с переносом иконы в монастырскую церковь 5 августа 1737 г., и с тех пор она является днем ее особого почитания.

Тысячи паломников со всей Украины и из-за границы приезжают в Гошев, особенно на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Здесь проводятся торжественные богослужения, проходят паломничества, люди молятся о здоровье, мире и покровительстве.

Как добраться до монастыря

Гошевский монастырь расположен в селе Гошев Долинского района Ивано-Франковской области на Ясной Горе, примерно в 70 км от Ивано-Франковска. Самый удобный путь – через город Долина, а затем 10 км до монастыря.

От Ивано-Франковска нужно ехать по трассе Ивано-Франковск — Калуш — Долина — Гошев. На въезде в село будет большой указатель на "Гору Ясную" – место расположения монастыря. Дорога проходит по живописным Карпатам, поэтому путешествие обещает быть приятным.

Из Ивано-Франковска курсируют маршрутки №117 и №120, следующие через Надворную в село Гошев. Также автобусы и маршрутные такси ездят из Надворной, Коломыи и Долины – это ближайшие железнодорожные и транспортные узлы. От центра села до монастыря остается примерно 5 км пешком по лесной дороге или серпантину, ведущему на Ясную гору.

