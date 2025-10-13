Здесь хранится копия знаменитой Черной Мадонны: где можно увидеть икону, которую дважды благословил Папа Римский
На живописной Ясной Горе в Прикарпатье расположена одна из самых древних и уважаемых святынь Украины – Гошевский монастырь Отцов Василиан
Уже более 450 лет эта обитель привлекает паломников со всей Украины и диаспоры, которые направляются сюда, чтобы помолиться перед чудотворной иконой Гошевской Божьей Матери. За века своего существования монастырь пережил татарские набеги, масштабные пожары, советские преследования и военные лихолетья, но каждый раз возрождался из пепла благодаря несокрушимой вере украинского народа.
История этой святыни полна удивительных легенд о чудесах и исцелениях, уникальных архитектурных решениях и трагических испытаниях. Сегодня Гошевский монастырь имеет статус базилики, подтвержденный благословением Папы Римского, и остается одним из важнейших религиозных центров не только Украины, но и всего мира.
Древняя история монастыря
Первое письменное упоминание о селе Гошев датируется 1464 годом, но сам монастырь мог возникнуть гораздо раньше – в урочище "Красный Делок" (позднее переименованном в "Черный Делок"), где жили монахи-отшельники, искавшие уединение для молитвы.
В 1570 году здесь построили первые деревянные церковь и монастырь. Однако уже в XVII веке святыню постигла первая большая трагедия – во время набега крымские татары сожгли здания, а монахов жестоко убили. Возрождение произошло в 1629 году благодаря Евстахию Шумлянскому – сначала жертвователю, а впоследствии и самому монаху обители.
Во второй половине XVII века монастырь перенесли на Ясную Гору, надеясь на большую безопасность. Но судьба снова оказалась суровой: в 1762 году масштабный пожар уничтожил большинство построек. Именно тогда игумен Иосафат Ленчевич, по преданию, получил видение от Божьей Матери, которая побудила его восстановить святыню. Собрав средства от верующих, в 1771 году монастырь отстроили, а в 1842 году возвели более крупный каменный храм, который служит и по сей день.
Сложные испытания советских времен
В 1950 году монастырь закрыли советские власти. Монахов арестовали и отправили в лагеря, а святыни разграбили или уничтожили. Судьба оригинальной чудотворной иконы остается тайной – существует много версий: от перевозки в Сибирь до вывоза за границу. Некоторые верят, что икону спрятали благочестивые люди, надеясь на лучшие времена.
Даже в годы преследований монастырь оставался местом тайного паломничества. В 1970-х годах в кельях разместили рабочих военного завода, но это не остановило верующих, которые приходили помолиться.
Среди местных преданий сохранилась предостерегающая история о человеке, который срезал железные кресты с куполов монастыря и сдал их на металлолом. За вознаграждение он купил автомобиль, но вскоре погиб в ДТП. Люди восприняли это как предупреждение против надругательства над святыней.
Возрождение и современность
С начала 90-х годов началось возрождение монастыря. Благодаря пожертвованиям верующих из Украины и диаспоры, а также помощи европейских экспертов, святыню вернули к жизни.
Был восстановлен храм, проведена профессиональная реставрация старинных полотен XVIII века и созданы новые художественные работы, украсившие интерьер. Монастырь снова стал духовным центром региона.
Уникальные особенности Гошевского монастыря
Гошевский монастырь отличается не только своей многовековой историей, но и уникальными архитектурными деталями. Особый интерес вызывает солнечные часы, нарисованные на задней стене храма. При ясной солнечной погоде тень стрелки часов точно показывала время в течение дня, что было настоящей новинкой и чудом для того времени. Кроме того, к монастырю принадлежат пять больших колоколов, подаренных мирянами, самый большой из которых весит 1500 кг, а самый маленький – 500 кг.
Другой ценностью монастыря есть его богословская библиотека, где хранились украинские книги, газеты и журналы, которые выходили в Галиции с 1848 года. К сожалению, значительная часть библиотеки была утрачена в 1944 году из-за пожара во время войны.
Архитектура монастыря также отличается многими интересными деталями: изысканный иконостас, уникальная проповедница в виде рыбацкой лодки с фигурами апостолов Петра и Андрея – "ловцов человеческих душ", что было архитектурной инновацией для греко-католических церквей.
Легенды и чудеса Гошевской Божией Матери
Особой святыней монастыря есть чудотворная икона Гошевской Божией Матери – копия знаменитой Ченстоховской иконы, которую в начале XVIII века привез местный шляхтич Андрей Шугай. По легенде, икона пережила пожар, оставшись невредимой, и даже "плакала", что засвидетельствовали многочисленные очевидцы. Эту икону митрополит Лев Шептицкий официально провозгласил чудотворной.
За столетия ее истории были зафиксированы сотни чудесных исцелений, в частности одна из самых известных историй – спасение мертворожденного ребенка Марией Кульчицкой в XVIII веке. Паломники до сих пор идут в монастырь с молитвами об исцелении души и тела, надеясь на заступничество Пресвятой Богородицы.
Во время тревожных событий Второй мировой войны, когда Красная армия обстреливала немецкий гарнизон, расположенный на Ясной Горе, монастырь и церковь подверглись сильным повреждениям от пожара. Однако одной из стен храма, на которой висела Гошевская чудотворная икона Божьей Матери, удалось устоять, а монахи, которые в те страшные времена просили заступничества Пресвятой Богородицы, были спасены. Старожилы села вспоминают это событие как настоящее чудо, сохранившее святыню среди руин.
К сожалению, в послевоенный период жизнь обители усложнилась: в 1950 году монастырь был закрыт, а его здания перепрофилированы в приют для детей. В это время загадочно исчезла оригинальная икона – существует много версий относительно ее судьбы: одни говорят, что ее вывезли в Сибирь, другие – что вывезли за границу.
С установлением духовного возрождения монах и иконописец Ювеналий Мокрицкий посвятил несколько лет воспроизведению копии Гошевской иконы Божией Матери в Риме. Эту копию освятил Папа Иоанн Павел ІІ, после чего она вернулась в Украину
В 2009 году произошло знаковое событие: Папа Римский Бенедикт XVI лично благословил и освятил золотые короны для иконы Гошевской Божией Матери. После этого монастырь получил почетный статус базилики.
Гошевскую чудотворную икону Божией Матери чтят каждый год 5 августа. В этот день проходят торжественные празднования в честь иконы в Гошевском монастыре. Эта дата связана с переносом иконы в монастырскую церковь 5 августа 1737 г., и с тех пор она является днем ее особого почитания.
Тысячи паломников со всей Украины и из-за границы приезжают в Гошев, особенно на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Здесь проводятся торжественные богослужения, проходят паломничества, люди молятся о здоровье, мире и покровительстве.
Как добраться до монастыря
Гошевский монастырь расположен в селе Гошев Долинского района Ивано-Франковской области на Ясной Горе, примерно в 70 км от Ивано-Франковска. Самый удобный путь – через город Долина, а затем 10 км до монастыря.
От Ивано-Франковска нужно ехать по трассе Ивано-Франковск — Калуш — Долина — Гошев. На въезде в село будет большой указатель на "Гору Ясную" – место расположения монастыря. Дорога проходит по живописным Карпатам, поэтому путешествие обещает быть приятным.
Из Ивано-Франковска курсируют маршрутки №117 и №120, следующие через Надворную в село Гошев. Также автобусы и маршрутные такси ездят из Надворной, Коломыи и Долины – это ближайшие железнодорожные и транспортные узлы. От центра села до монастыря остается примерно 5 км пешком по лесной дороге или серпантину, ведущему на Ясную гору.
Ранее "Телеграф" рассказывал об иконе, которая спасла монастырь от татар и стала оберегом Украины. В 19 веке для нее изготовили роскошную ризу из двух фунтов чистого золота 82-й пробы и драгоценных камней, подчеркивая ее духовный и художественный статус среди верующих.