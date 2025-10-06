Наука не может это объяснить: где в Украине чудотворная икона, которая сама себя "сфотографировала"

В киевском Введенском монастыре хранится икона, неожиданно оставившая свой отпечаток на стекле

Представьте себе: на стекле, защищающем древнюю икону, вдруг появляется серебристый отпечаток образа – как фотография, сделанная невидимой рукой. Икона не касается стекла, но ее силуэт проявляется на оборотной стороне, изменяясь в зависимости от освещения.

Что же произошло в киевском монастыре в 1993 году? Почему древний образ "Призри на смирение", впервые упоминаемый еще в XV веке, до сих пор считается одним из самых чудотворных в Украине? "Телеграф" разыскал все интересное об этой иконе.

Древняя история святого образа

Первое упоминание об иконе "Призри на смирение" датируется 1420 годом, когда она появилась на Каменном озере в Псковской области. Об этом свидетельствует запись в Псковской летописи. К сожалению, оригинальный образ не сохранился до наших дней, но его духовная сила продолжает жить в многочисленных списках иконы.

Икона "Призри на смирение"

Один из таких списков XIX века хранится в Киевском Введенском мужском монастыре. Этот образ имеет особую историю — его передала обители в 1992 году схимонахиня Феодора, хранившая святыню в течение 55 лет.

Нерукотворное чудо 1993 года

Особенно удивительное событие произошло через год после передачи иконы монастырю. В 1993 году на стекле, защищавшем образ в раме, неожиданно проявился серебристый отпечаток силуэтов Богоматери и Младенца. Что самое удивительное – икона не касалась стекла, однако ее очертания чудесным образом отразились на его оборотной стороне.

Икона "Призри на смирение" и ее отражение

Киевские учёные провели тщательное исследование этого феномена. Их вывод поразил даже скептиков: это органическое нерукотворное отражение — явление, до сих пор не имеющее научного объяснения. Отпечаток обладает уникальным свойством: он выглядит по-разному на белом и темном фоне, напоминая негатив и позитив фотографии. Его поместили в киот рядом с самой иконой, где он и хранится по сей день, привлекая внимание паломников со всего мира.

Официальное признание чудотворности

В 1995 году Священный Синод Украинской Православной Церкви официально признал икону "Призри на смирение" чудотворной. Это решение подчеркнуло ее особое духовное значение и признание среди православных верующих.

Икона "Призри на смирение"

В чем помогает икона

Верующие свидетельствуют, что молитвы перед иконой "Призраки на смирение" дают особую помощь в различных жизненных ситуациях:

покровительство для людей, подвергающихся притеснениям и несправедливости;

восстановление веры в трудные времена;

раскрытие правды в сложных обстоятельствах;

исцеление от разных заболеваний;

поддержка в решении проблем с жильем;

мир в душе и преодоление уныния.

Многочисленные паломники свидетельствуют о получении исцелений и духовной поддержки после молитвы перед этим святым образом.

День почитания

29 сентября — день особого чествования иконы "Призри на смирение". В этот день в Киевский Введенский мужской монастырь приходят многочисленные паломники и прихожане, чтобы помолиться за здоровье, попросить покровительства у Пресвятой Богородицы, найти мир в душе и получить духовную поддержку.

Эта икона напоминает верующим о силе смирения, искренней молитве и непоколебимой вере в помощь Божию. Ее история, полная чудес и необычных явлений, продолжает укреплять веру тысяч православных христиан.

